Donald Trump setter fyr på sitt eget medie med AI-genererte bilder

Donald Trump har brukt Truth Social til å legge ut AI-genererte bilder som mestrer kritikk av Iran, Demokratene, og har publisert 17 bilder på 20 minutter som de fleste er rettet mot Iran og Demokratene.

Donald Trump er ikke ukjent med å legge ut AI-genererte bilder på sitt eget sosiale medie Truth Social . Søndag tok det helt av, og han har publisert hele 17 bilder på 20 minutter.

De fleste er rettet mot Iran og Demokratene. Det hele startet med et bilde av hans «erkerival», California-guvernør Gavin Newsom, tegnet som en zombie på det som ser ut som et bilskilt. Etter det har det rydd inn med diverse AI-bilder og memes. Han har også delt et AI-bilde av seg selv i et kontrollrom i verdensrommet, med jordkloden foran seg, og en hel hær av soldater.

Han har også kritisert Iran-krigen og skrymt om å ha senket iranske skip. Under ett minutt senere fulgte han opp med nok et bilde av flere skip og teksten «tomme oljeskip seiler til USA for å laste opp med olje». Alle disse bildene er publisert på under minutt. Plutselig er alle AI-bildene slettet 30 minutter etter presidentens siste innlegg





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Truth Social Ai-Generated Images Donald Trump Gavin Newsom Democratic Party Iran Gabriel García Marques Classico Motorvatnet Leistritz Schmincke Diamondこちら

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Demokratene med ny korrupsjonsanklage mot TrumpDemokratene anklager president Donald Trump for korrupsjon etter aksjekjøp i selskap som han deretter har gitt drahjelp og snakket varmt om.

Read more »

Demokratene med ny korrupsjonsanklage mot TrumpDemokratene anklager president Donald Trump for korrupsjon etter aksjekjøp i selskap som han deretter har gitt drahjelp og snakket varmt om.

Read more »

Demokratene anklager president Donald Trump for korrupsjon og kritikk av investeringerDemokratiske representanter anklager president Donald Trump for korrupsjon etter aksjekjøp i en teknologi- og AI-aktie, og kritiserer hans investeringer. Trumps eldste sønn avviser kritikerne, og det hvite hus avviser kritikkene. Pressemelding om investering i Palantir og kritikk av privat arrangement.

Read more »

Donald Trump advarer Iran; truer med angrep hvis de 'ikke er raske'På Truth Social advarer USAs president Donald Trump Iran med en trussel om angrep hvis landet ikke 'er raske' til å sperre seg av med 'virkelig dårlig tid'.

Read more »