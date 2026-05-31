Donald Trump utgjør en eksistensiell fare, mener eksperter

Flere medisinske eksperter uttrykker bekymring for Donald Trumps mentale helse, og noen mener han utgjør en eksistensiell fare. Eksperter som John Gartner og Bandy X. Lee advarer om at Trumps oppførsel kan indikere både demens og antisosial personlighetsforstyrrelse.

Donald Trump har nylig gjennomgått et legebesøk ved Walter Reed Medical Center , men detaljer om testene og resultatene er ikke offentliggjort. Flere medisinske eksperter uttrykker bekymring for Trumps mentale helse, og noen mener han utgjør en eksistensiell fare .

Eksperter som John Gartner og Bandy X. Lee advarer om at Trumps oppførsel kan indikere både demens og antisosial personlighetsforstyrrelse. Trump er den eldste som noensinne er blitt valgt til president i USA, og han fyller 80 år i juni. Flere påpeker at han offentlig viser flere svært bekymringsfulle symptomer, og at detaljer om testene og resultatene er ikke offentliggjort.

To amerikanske eksperter, John Gartner og Bandy X. Lee, går så langt som å hevde at Trump utgjør en eksistensiell fare. De mener at Trumps oppførsel kan indikere både demens og antisosial personlighetsforstyrrelse. Gartner mener at testene heller må forstås som at legene er så bekymret over Trumps oppførsel at de mener det er nødvendig å teste for demens.

Lee mener at det er tegn på at noe svært alvorlig foregår, og at legene i Det hvite hus har en lang tradisjon for å skjule presidenters helseproblemer. Hun mener også at militærsykehuset Walter Reed dekket over hvor alvorlig Trumps egen tilstand var da han ble smittet med covid i 2020. Gartner forklarer at demens måles på fire områder: språk, hukommelse, oppførsel og psykomotorisk bevegelse.

Han mener at Trumps språk er dramatisk redusert og at han har problemer med å fullføre setninger og ord. Han mener også at Trumps oppførsel kan indikere både demens og antisosial personlighetsforstyrrelse. Lee mener at Trumps oppførsel er alarmerende og at flere besøk til Walter Reed involverer alvorlige tester som MRI, som ikke kan utføres i Det hvite hus.

Hun mener at dette er tegn på at noe svært alvorlig foregår, og at legene i Det hvite hus har en lang tradisjon for å skjule presidenters helseproblemer





