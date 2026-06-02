Donald Trump utgjør en eksistensiell fare, sier eksperter

Flere medisinske eksperter uttrykker bekymring for Trumps mentale helse og mener han utgjør en eksistensiell fare. Eksperter som John Gartner og Bandy X. Lee advarer om at Trumps oppførsel kan indikere både demens og antisosial personlighetsforstyrrelse.

Donald Trump har nylig gjennomgått et legebesøk ved Walter Reed Medical Center , men detaljer om testene og resultatene er ikke offentliggjort. Flere medisinske eksperter uttrykker bekymring for Trumps mentale helse, og noen mener han utgjør en eksistensiell fare.

Eksperter som John Gartner og Bandy X. Lee advarer om at Trumps oppførsel kan indikere både demens og antisosial personlighetsforstyrrelse. Trump er den eldste som noensinne er blitt valgt til president i USA, og 14. juni fyller han 80 år. Forgjengeren, Joe Biden, var 82 år gammel da han trakk seg fra valgkampen i 2024.

I april viser at mindre enn halvparten av de spurte mener Trump er mentalt skarp nok og i fysisk god nok form til å fungere effektivt som president. Trump er en ivrig golfer, men skryter samtidig av at har en diett bestående av mye fastfood og lettbrus og trener lite. Ikke bare lyver de til oss, men uforvarende har de også gitt oss mer informasjon enn de ønsket dersom du tolker dette som en lege.

Trump skryter av å få toppkarakter på tre kognitive tester. Dette er ikke en IQ-test, men en test som sjekker for demens, sier psykolog John Gartner til Dagbladet. Gartner mener testene heller må forstås som at legene er så bekymret over Trumps oppførsel at de mener det er nødvendig å teste for demens. De viser hvordan presidenten tilsynelatende stadig sovner midt under offentlige møter i Det hvite hus.

De viser hvordan beina hans er svært hovne. De viser hvordan høyrehånda hans er dekket av sminke tilsynelatende for å dekke over blåmerker. Det hvite hus hevder at blåmerkene på hånda skyldes at han håndhilser mye samtidig som han tar aspirin. I fjor sommer gikk de også ut med at han er diagnostisert med svikt i blodårene, som forklaring på de hovne beina.

Oppsiktsvekkende oppførsel og uttalelser har også ført til en stor debatt om presidentens mentale tilstand. Dette er alarmerende medisinske tegn. Flere besøk til Walter Reed, involverer alvorlige tester som MRI, som ikke kan utføres i Det hvite hus. Det er tegn på at noe svært alvorlig foregår, sier Lee til Dagbladet.

Hun mener militærsykehuset Walter Reed dekket over hvor alvorlig Trumps egen tilstand var da han ble smittet med covid i 2020, og at legene i Det hvite hus har en lang tradisjon for å skjule presidenters helseproblemer. Brev som ble lagt fram i en høring i Kongressen. Her advarer de om at Trump er uegnet som president og umiddelbart bør bli avsatt av medisinske årsaker.

Våre advarsler har bare blitt bekreftet igjen og igjen, og de psykiatriske tegnene er bare blitt verre på grunn av mangel på behandling, forklarer Lee. Gartner forklarer at demens måles på fire områder: språk, hukommelse, oppførsel og psykomotorisk bevegelse. Språket til Trump er dramatisk redusert. Han pleide å snakke som en elev på 12. klassetrinn.

Nå snakker han som en fjerdeklassing, sier psykologen. Nå har han problemer med å fullføre setninger og ord. Han snakker med alle slags innfall og assosiasjoner som ikke gir noen mening. Dessuten er språket hans fullt av gjentakelser, forklarer Gartner.

Han mener dessuten at Trump alltid har fortalt mange løgner, men mener at løgnene nå er blitt mer bisarre og ikke hjelper ham politisk. Dette mener Gartner er knyttet til at Trump har problemer med hukommelsen





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