Donald Trump viser liten entusiasme for valgkamp, men republikanerne regner med hans innsats foran mellomvalget

Donald Trump uttrykte utmattelse over valgkamp under et arrangement med bønder i Wisconsin, samtidig som hans stab planlegger en aggressiv kampanje der han spiller en sentral rolle foran høstens mellomvalg.

Republikanerne er clearly å satse på Donald Trump som en sentral figur i valgkampen foran høstens mellomvalg i november. Under et arrangement i Chippewa Falls, Wisconsin , hvor presidenten møtte amerikanske bønder, uttrykte Trump en bemerkelig grad av entusiasme som minsket.

Fra scenen utbrøt han: Jeg står her i dag, men jeg trenger egentlig ikke dette. Jeg ble valgt. Hva i helvete skal jeg være her for? Dette reflekterer en vis utmattelse, selv om valget av Wisconsin som sted var en bevisst strategisk avgjørelse.

Distriktet er et jevnt kongressdistrikt der republikanerne har et knapp flertall i Representantenes hus, og å beholde dette setet er avgjørende for å forhindre demokratene i å ta kontroll over kammeret. Trump innrømmet at han heller ville vært hjemme i Det hvite hus og sett på andre holde tale på TV, og tilføyde: Dere ville ikke hatt livet mitt. Tro meg, dere vil ikke ha det. Livene deres er mye bedre enn mitt.

Mens Trump prøvde å overbevise bønder, en viktig velgergruppe, møtte han også velgere som er bekymret for høyere drivstoffpriser og økte kostnader som følge av krigen i Iran. Mange politiske analytikere peker på at økonomien kan bli en stor utfordring for republikanerne i mellomvalget. Trump love en snarlig slutt på krigen i Iran, men han har tidligere gjort det klart at mellomvalget ikke vil påvirke hans beslutninger om krigen. Han uttalte: De trodde de kunne vente meg ut.

Men jeg bryr meg ikke om mellomvalget. Selv om dette kunne tyde på en distansert holdning, indikerer møtet i Wisconsin at Trump faktisk bryr seg om valget. Allerede i desember erklærte Trumps stabssjef Susie Wiles at Trump skulle være aktivt engasjert i valgkampen. Hun sa at vanligvis prøver man å holde føderale toppolitikere unna fra lokale valg, men at de ville snu dette på hodet og gjøre valget til en folkeavstemning om Trump.

Hun begrunnet dette med at mange sjeldne velgere kommer ut når Trump er en sentral del av kampanjen. Hun la til: Jeg har ikke helt fortalt ham det ennå, men han kommer til å drive valgkamp som om det var 2024 om igjen. Dette indikerer en bevisst strategi fra Trumps stab å bruke hans personlighet og polariserende nærvær for å mobilisere velgere, selv om Trump selv til tider later til å være skepticisk til oppgaven.

Kombinasjonen av Trumps uttalte lyst til å unngå kampanjen og计划的 å inkludere ham i en sentral rolle skaper en interessant dynamikk for republikanernes strategi foran novembervalget





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Republikanerne Mellomvalg Wisconsin Valgkamp Susie Wiles Økonomi Iran

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Superstjernen Richard Gere (76) har lært sønnene på 6 og 7 å elske insekter. Rådet fikk han av Dalai Lama.Richard Gere om Donald Trump, «Pretty Woman» og å bli far som 70-åring.

Read more »

Trump: Pulte ikke permanent etterretningssjefFungerende etterretningssjef Bill Pulte er ikke mannen USAs president Donald Trump vil at skal innta posten permanent, sa han torsdag.

Read more »

Donald Trump's Decorated White House: A New Detail Revealed by Lara TrumpLara Trump, the president's eldest daughter, has revealed a new detail in her father's renovation of the White House. She points out a small gold-colored medalion attached to the wall under a mirror, indicating the president's fondness for such decorations. The article also mentions other extravagant changes made by Trump, such as the addition of gold ornaments, the tripling of the number of paintings on the walls, and the installation of flags, statues, and other ornaments.

Read more »

De finnes overaltDonald Trump har satt sitt preg på Det hvite hus med gull, statuer og byggeprosjekter. Nå avslører svigerdatteren Lara Trump en detalj som viser hvor langt presidentens forkjærlighet for dekorasjoner strekker seg.

Read more »