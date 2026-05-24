Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Drøbakende nedgang i bemannede bensinstasjoner

Næringsliv News

Drøbakende nedgang i bemannede bensinstasjoner
Bemannede BensinstasjonerNedgangDrøbakende
📆5/24/2026 8:16 PM
📰Nettavisen
19 sec. here / 245 min. at publisher
📊News: 861% · Publisher: 68%

Tallene fra Menon Economics viser at Norge vil ha kun 730 betjente stasjoner i 2034, en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012. Det er en halvering av antall stasjoner de siste 50 årene, med 1969 som et historisk høydepunkt med over 4000 stasjoner.

Utviklingen går raskt, og tallene skaper dyp bekymring for distriktsberedskapen. Siden 2020 har i snitt ti bensinstasjoner lagt ned driften hver måned, totalt 430 stasjoner.

Tidligere erstattet ubemannede stasjoner de bemannede, men nå forsvinner stasjonene helt uten at et nytt tilbud kommer på plass. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge vil ha kun 730 betjente stasjoner i 2034. Dette er en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012. Tallet er dessuten halvert de siste 50 årene. I 1969 var det over 4000 bensinstasjoner

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nettavisen /  🏆 1. in NO

Bemannede Bensinstasjoner Nedgang Drøbakende Distriktsberedskap Næringspolitisk Rådgiver Phillip André Charles Virke Geir Pollestad Senterpartiet Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap Næringsliv Distrikter Beredskap Arbeidsplasser Elbil Bensinbil Dieselbil Statistikksentralbyrå Norsk Beredskap Næringspolitisk Rådgiver Beredskapshensyn Regjeringens Arbeid Beredskap Næringsminister Cecilie Myrseth Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad Menon Economics FFI Bensinstasjoner Drivstoffberedskap

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-24 23:49:16