«Dr. Fridtjof Nansen» reddet skilpadder fra spøkelsesgarn i Det indiske hav

Forskere ombord på forskningsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» reddet to skilpadder fra å sette seg fast i et spøkelsesgarn i Det indiske hav, og jobber med å bekjempe tapte fiskeredskaper og beskytte havmiljøet.

Hør på saken. Forskere på skipet «Dr. Fridtjof Nansen» var denne uken på tokt i Det indiske hav. Der oppdaget de et stort fiskegarn og måtte svinge unna for ikke å få garnet i propellen. – Da vi kom nærmere, så vi at to skilpadder satt fast og bakset i garnet, sier sjefsforsker Erik Olsen ved Havforskning sinstituttet. Det går stort sett i ett, når de er ute med skipet. Men han tar seg tid til en prat med VG på havet ved sørspissen av Sri Lanka.

– Vi bestemte oss straks for å prøve å redde skilpaddene og få garnet om bord, forteller han videre. Tre matroser satte ut i en mindre båt for å redde dyrene. Den første skilpadda var liten og lett å håndtere, men den andre var større og mer innviklet i garnet. – En måtte bruke kniv for å skjære henne løs, forteller Olsen. Begge skilpaddene så ut til å være i god form da de ble sluppet ut igjen i havet. – En god dag på jobben, sier Olsen. – Ond sirkel. Garnet de deretter dro opp i båten, var 100—150 meter langt og veide et par tonn. Det var et såkalt «spøkelsesgarn». – Det er et begrep på tapt fiskeredskap som blir liggende i sjøen og fortsetter å fiske. Fisk dør i garnet, råtner, tiltrekker seg ny fisk, som igjen setter seg fast: – En ond sirkel og et globalt problem, forklarer forskeren. Dette garnet fant de 400—500 kilometer fra land. – Å fjerne spøkelsesgarn føles bra. Da vet vi at det ikke lenger kan gjøre skade, sier Olsen. – I Norge gjør Fiskeridirektoratet en stor innsats med å dra opp tapte garn langs kysten. Men i det «globale sør» er dette lite utbredt, særlig ute på åpent hav, forklarer han. Reddet truede dyr. Forskningsfartøyet “Dr. Fridtjof Nansen” er en del av Nansen-programmet, som har 50-årsjubileum i år. Siden 1975 har Norge sendt skipet rundt i verden for å gi lokale forskere opplæring i moderne havforskning. – Dette er en jobb der jeg føler jeg bidrar til en mer bærekraftig og bedre verden der det trengs mest, sier Olsen. Norges fiskeri er godt regulert og fungerer bra. Men i det globale sør, i land som Bangladesh og rundt Afrika, er behovet for kunnskap stort, forklarer han. Akkurat nå kartlegger de fiskeressursene i bangladeshisk farvann sammen med over 20 lokale forskere om bord. – Å redde liv til truede dyr opptar de fleste av oss som driver med havforskning. Vi er opptatt av et bærekraftig havmiljø. Oppdraget til forskerne på “Dr. Fridtjof Nansen” er å bidra til en bærekraftig bruk av havet. Dette innebærer alt fra kartlegging av fiskebestander til bekjempelse av forurensning og beskyttelse av sårbare marine økosystemer. Skipet fungerer som en flytende forskningsstasjon, og gir forskere fra hele verden mulighet til å samarbeide om vitenskapelige prosjekter. Fartøyet er utstyrt med avansert utstyr for å samle data om havforhold, marinbiologi og klimaendringer. Denne forskningen er avgjørende for å forstå havets rolle i jordens økosystem og for å utvikle effektive strategier for å bevare det. Resultatene av forskningen deles med lokale myndigheter og organisasjoner, for å støtte bærekraftig forvaltning av havressurser. I tillegg til å utføre forskning, deltar “Dr. Fridtjof Nansen” i opplæringsprogrammer for å bygge kapasitet innen havforskning i utviklingsland. Dette bidrar til å sikre at kunnskap og teknologi deles bredt, og at lokale samfunn er i stand til å ta informerte beslutninger om bruken av sine havområder. Programmet fokuserer også på å identifisere og bekjempe trusler mot marint liv, som overfiske, forurensning og klimaendringer. Fjerning av spøkelsesgarn er et konkret eksempel på dette arbeidet, og understreker viktigheten av å ta tak i de utfordringene som truer havmiljøet. Forskerne er dedikert til å jobbe for et rent og sunt hav, og bidrar dermed til en bærekraftig fremtid for oss alle. De arbeider kontinuerlig med å utvikle nye metoder og teknologier for å overvåke og beskytte havet, og bidra til økt bevissthet om viktigheten av å bevare marine økosystemer. Deres innsats er avgjørende for å sikre at fremtidige generasjoner kan nyte godt av et velfungerende hav





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Havforskning Spøkelsesgarn Skilpadder Miljøvern Bærekraftig

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

– Det å bli kjendis er ikke det jeg er mest ute etterDen norske rekordholderen har havnet i skyggen av Markus Rooth. Det ønsker han ikke å endre på.

Les mer »

Forskarar redda skjelpadder frå spøkelsesgarn i Det indiske havForskarar på forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» redda to skjelpadder som sat fast i eit spøkelsesgarn i Det indiske hav. Dei drog også det enorme garnet opp frå havet, eit tiltak mot eit globalt miljøproblem.

Les mer »

Forskarar redda skjelpadder frå farleg spøkelsesgarn i Det indiske havForskarar på «Dr. Fridtjof Nansen» oppdaga to skjelpadder fast i eit spøkelsesgarn og utførte ein dramatisk redningsaksjon. Skipet er på forskingstokt i Det indiske hav og bidreg til berekraftig forvalting av havmiljøet.

Les mer »

Forskarar redda skilpadder frå spøkelsesgarn i Det indiske havForskarar på forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» redda to skilpadder som hadde sett seg fast i eit stort fiskegarn i Det indiske hav. Garnet, eit såkalla «spøkelsesgarn», blei fjerna frå havet for å hindre vidare skade på marine liv.

Les mer »

Forskarar redda skjelpadder frå spøkelsesgarn i Det indiske havForskarar på forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» redda to skjelpadder som hadde sett seg fast i eit stort spøkelsesgarn i Det indiske hav. Garnet var 100-150 meter langt og veide fleire tonn. Forskarane fjerna garnet for å hindre det i å skade fleire dyr.

Les mer »

Forskarar redda skjelpadder frå spøkelsesgarn i IndiahavetForskarar på forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» redda to skjelpadder som hadde sett seg fast i eit spøkelsesgarn i Det indiske hav. Garnet, som var 100-150 meter langt, vart fjerna, og forskarane peikar på det som eit globalt problem.

Les mer »