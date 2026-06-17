DR Kongo sjokkerte Portugal med historisk VM-poeng

DR Kongo sikret sitt første VM-poeng noensinne med en sensasjonell 1-1 uavgjort mot Portugal i åpningskampen i gruppe K. Yoane Wissa scoret utligningen i første omgangs tilleggstid, og afrikanerne var nære å vinne kampen.

DR Kongo sikret sitt første VM-poeng noensinne med en sensasjonell uavgjort mot Portugal . Portugal s jakt på sin første VM-tittel fikk en humpete start da de bare klarte 1-1 mot DR Kongo i åpningskampen i gruppe K. Det var en kamp der de store forventningene til Portugal ble møtt med en kompromissløs og modig motstander som nektet å gi seg.

Fra første minutt var det tydelig at DR Kongo ikke var redd for å gå inn i duellene, og de viste en imponerende lagmoral som skulle bære dem gjennom hele kampen. Portugal tok ledelsen tidlig ved João Neves, som etter seks minutter satte inn et flott innlegg fra Pedro Neto. Det så ut som om Portugal skulle cruise mot en enkel seier, men utover i omgangen ble de mer og mer tannløse.

DR Kongo vokste seg inn i kampen og skapte flere farligheter. Belønningen kom i femte minutt av tilleggstiden i første omgang, da Yoane Wissa headet inn utligningen etter et innlegg fra Arthur Masuakua. Målet var historisk: DR Kongos første VM-mål noensinne, og det sendte et signal om at dette laget var kommet for å kjempe. Andre omgang ble en fortsettelse av det samme mønsteret.

Portugal slet med å skape sjanser, og Cristiano Ronaldo var en skygge av seg selv. Han ble byttet ut etter 73 minutter, og det var tydelig at alderen og mangelen på kamptrening i en mindre krevende liga hadde satt sine spor. DR Kongo derimot, fortsatte å presse på og skapte de største sjansene. Cédric Bakambu traff stolpen, og flere ganger var de nære å snu kampen helt.

Portugal hadde et mål annullert for offside, og Bruno Fernandes var nær med et langskudd, men det var DR Kongo som så mest truende ut. Kampen endte 1-1, og det var et resultat som føltes som en seier for afrikanerne. For Portugal var det en øyeåpner: Deres avhengighet av Ronaldo, kombinert med en tam prestasjon, reiser spørsmål om hvor langt de egentlig kan gå i dette mesterskapet.

DR Kongo kunne derimot juble over et historisk poeng, og de viste at de kan bli en vrien nøtt å knekke for de andre lagene i gruppen





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