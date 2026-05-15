Drake har bygget opp forventningene til 'Iceman' lenge. Ryktene begynte å svirre tidligere torsdag om at rapperen først ville gi ut 'Iceman', etterfulgt av 'Maid of Honour' omtrent en time senere. Albumhypen skjøt for alvor fart i juli 2025, da Drake lanserte YouTube-serien 'Iceman Episode 1'. Under livesendingen ga han fansen smakebiter på ny musikk, blant annet låten 'What Did I Miss?'. Siden fulgte flere livesendinger og singelslipp, inkludert 'Which One' med Central Cee og 'Dog House' med July Wolf og Yeat. Bare timer før albumslippet sendte Drake den fjerde delen av 'Iceman'-serien på YouTube. Under livesendingen natt til fredag avslørte rapperen at alle de tre albumene ville bli sluppet samtidig. Samtidig viste han frem albumtitlene og kom med beskjeden: – Alle tre albumene slippes ved midnatt fra den største i gamet. Kort tid senere delte han også albumcoverne i egne innlegg på Instagram.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Sammen med ' Iceman ' slapp den kanadiske rapperen også albumene ' Habibti ' og 'Maid of Honour', skriver Variety.

Til sammen inneholder de tre platene 43 låter, med gjesteopptredener fra blant andre Future, 21 Savage, Sexyy Red, Central Cee, Popcaan og PartyNextDoor. Ryktene begynte å svirre tidligere torsdag om at Drake først ville gi ut 'Iceman', etterfulgt av 'Maid of Honour' omtrent en time senere, ifølge DJ Hed DJ Hed DJ Hed, eller Kevin Bell, er en amerikansk hiphop-DJ og radioprogramleder fra Detroit. Drake har bygget opp forventningene til 'Iceman' lenge.

Allerede i 2024 begynte fansen å spekulere etter at rapperen delte referanser til 'Iceman'-karakteren fra 'Top Gun' på sosiale medier. Albumhypen skjøt for alvor fart i juli 2025, da Drake lanserte YouTube-serien 'Iceman Episode 1'. Under livesendingen ga han fansen smakebiter på ny musikk, blant annet låten 'What Did I Miss?

'. Siden fulgte flere livesendinger og singelslipp, inkludert 'Which One' med Central Cee og 'Dog House' med July Wolf og Yeat. Bare timer før albumslippet sendte Drake den fjerde delen av 'Iceman'-serien på YouTube. Under livesendingen natt til fredag avslørte rapperen at alle de tre albumene ville bli sluppet samtidig.

Samtidig viste han frem albumtitlene og kom med beskjeden: – Alle tre albumene slippes ved midnatt fra den største i gamet. Kort tid senere delte han også albumcoverne i egne innlegg på Instagram. I slutten av april avslørte Drake slippdatoen for 'Iceman' gjennom et stunt i Toronto. Midt i en stor isblokk lå det en bag med datoen for albumslippet.

En streamer ved navn Kishka klarte å hente ut bagen og tok den med til Drakes hus, hvor innholdet ble åpnet og slippdatoen avslørt. Se mer her





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drake Iceman Habibti Maid Of Honour Future 21 Savage Sexyy Red Central Cee Popcaan Partynextdoor Youtube Top Gun Album Live Series Single Album Cover Social Media Expectations Release Date Toronto Isblock Bag Streamer Kevin Bell Detroit Hiphop Dj Radio Music Video Series Episode Live Singles Album Live Series Single Album Cover Social Media Expectations Release Date Toronto Isblock Bag Streamer Kevin Bell Detroit Hiphop Dj Radio Music Video

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shippingaksje: –⁠ Kan bli ekstremt braAnalytiker mener Oslo Børs-aksje har mer oppside i vente, men advarer samtidig:

Read more »

Skroter Trump-planer: – Har blitt giftPlanene om å bygge et eget Trump tårn i Australia skrinlegges etter bare tre måneder. Den lokale utbyggeren beskriver motreaksjonene som «grovt urettferdige».

Read more »

Sverige lover flere krisetiltakDen svenske regjeringen skal blant annet kutte prisene på bensin og diesel med tre kroner literen.

Read more »

– Det er fortsatt en mulighet for at Hamse Ali slipper straff– Sist var det falske minner. Nå er det en regel om straffrihet, skriver Eirin Eikefjord.

Read more »

Uenigheter og over 6000 ansatte ble slipper unna streikBryggerimiljøets to hovedpartnere, NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNNH), kom i kortene med enighet i meklingen etter nesten to timer på overtid. Dermed slipper over 6000 ansatte, 887 av dem ved Coca-Cola-fabrikker, Ringes, Grans, Mack og Hansa, unna å måtte gå i streik.

Read more »

– De kan være offer og medskyldige samtidigJeffrey Epstein bygget et miljø der kvinner gradvis ble trukket inn i rekrutteringen av nye ofre. Filosof Arne Johan Vetlesen beskriver det som «ekstrem manipulasjon».

Read more »