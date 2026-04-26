Drama i både USA og Norge: Skuddveksling ved Trump-arrangement og jordskjelv rystet søndagen

En skuddveksling nær et hotell under Donald Trumps besøk til Korrespondentmiddagen i Washington D.C. og et kraftig jordskjelv som rammet Østlandet preget nyhetsbildet søndag. Begge hendelsene har satt spørsmålstegn ved sikkerhet og beredskap.

Søndagen var preget av to dramatiske hendelser som rystet både Norge og internasjonale overskrifter. I Washington D.C. skapte en skuddveksling nær et hotell hvor Donald Trump deltok på Korrespondentmiddagen bekymring for sikkerheten rundt presidenten.

Ifølge rapporter fant skytingen sted i et rom nær ballsalen, hvor rundt 2600 mennesker befant seg. USA-ekspert Hilmar Mjelde påpeker at dette er tredje gang en bevæpnet person har kommet så nær Trump, og stiller spørsmål ved sikkerhetsopplegget, samtidig som han understreker at det interne sikkerhetsopplegget tilsynelatende fungerte som det skulle. Statsadvokaten i District of Columbia, Jeanine Pirro, har opplyst at den mistenkte vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Trump deltok for første gang på Korrespondentmiddagen etter å ha boikottet arrangementet gjennom hele sin presidentperiode. Samtidig ble Sør-Norge rammet av et jordskjelv klokken 09.25 søndag morgen. Skjelvet, som ble følt av millioner av nordmenn, hadde en styrke på 3,6 og er det kraftigste som er registrert på Østlandet på 22 år. EUs jordskjelvtjeneste mottok over 2400 meldinger om skjelvet, med episenter ved Nes i Akershus.

Under en direktesending på NRK dirret mikrofonene under skjelvet, og seismolog Annie Jerkins ved Norsar bekrefter at skjelv av denne styrken ikke er vanlig på Østlandet, men mer vanlig i Vestlandet og Nordland. Norsar forventer etterskjelv, selv om disse sannsynligvis ikke vil være merkbare for folk flest. Skjelvet ble følt i et stort område, fra Romeriksområdet til Kongsberg og Skien, og mange meldte om drønn og risting i husene sine.

Episenteret for jordskjelvet er lokalisert mellom Vormsund og Jessheim i Akershus, og ligger i den såkalte Osloforkastningen, en geologisk formasjon som er over 300 millioner år gammel. Området er preget av mange mindre sprekker i jordskorpen, og selv små endringer i spenninger kan føre til bevegelse. Det siste lignende skjelvet fant sted i 2004. Politiet i Oslo har ikke registrert materielle skader eller personskader, men jobber med å kartlegge eventuelle konsekvenser.

Nødetatene og beredskapsressurser er varslet. Professor Mathilde B. Sørensen ved Universitetet i Bergen understreker at skjelv i dette området ikke er uvanlig, men at det går lengre tid mellom merkbare skjelv. Det kraftigste skjelvet som er registrert i området fant sted i 1904, med en styrke på 5,4





