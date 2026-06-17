England tok ledelsen to ganger, men Kroatia svarte tilbake begge gangene i en intens kamp som endte 2-2. Harry Kane konverterte en straffe etter en dramatisk omstøtning, mens Petar Musas scoring før pause førte til ekstatiske reaksjoner.

I en spennende Nations League -kamp mellom England og Kroatia i Dallas , Texas, ble det levert en fotballthin av høy klasse. Kampen startet med en drømmestart for England da Harry Kane begynte med å konvertere en straffe bare ti minutter inn i kampen.

Straffen ble gitt etter at Luka Modric sparket ned Noni Madueke i straffeområdet, men Kanes første forsøk ble stoppet av Kroatias keeper Dominik Livakovic, som var utenfor strekken da ballen forlot Kanes fot. Efter omstøtningen konverterte Kane på sitt andre forsøk, noe som gav England en tidlig ledelse. Den engelske pressen rapporterte om en frustrert Thomas Tuchel på benken, spesielt etter at Kroatia svarte med en utsøkt scoring fra Martin Baturina bare ti minutter før pausen.

Tuchels reaksjoner inkluderte å skjelle ut spillerne under vannpausen, ifølge Sky Sports. I Dallas for hevdede en journalist at Tuchel ble så opphetet at assistenttrener Anthony Barry måtte holde ham tilbake. Likevel roet Tuchel seg ned da Kane scoret på straffen, og England tok ledelsen på nytt.

Men, sekunder før pause, leverte Kroatia en virkelig fantastisk offensive sekvens som endte med at Petar Musa fra Dallas FC trillet inn utligningsmålet, noe som førte til ekstatiske reaksjoner fra kommentatorer som Øyvind Alsaker. Etter scoringen tok Musa til tårer i en følelsesladet scene. I andre halvdel fortsatte spenningen med bilaterale chanster, og en rekke nær-scoringer. Madueke fortsatte å skape problemer for Kroatias venstre flank og fikk en enorm sjanse内, men ble blokkert av Joško Gvardiol.

Journalist Miguel Delaney beskrev hvordan Madueke terroriserte Kroatias venstre back. Kampen endte med et 2-2-resultat, et uavgjort som speilet begge lagenes offensive evner. Kampen imøtegikk i Dallas som ble en scene for dramatisk fotball, med to straffescoreninger, et fantastisk mål av Musa og intense følelser fra begge lag. England har fremdeles et lederskap i gruppen, mens Kroatia sikret et viktig poeng i en tett gruppe.

Tuchels rolige fashion i særdeleshet i starten ble et tema, men han fikk til slutt det konstantet som en rolig rolig person. Kampen var en fantastisk forestilling som viste hva fotball handler om: drama, intensitet og uforventede vendepunkter





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