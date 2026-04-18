Drama i fotballcupen: Sørloth bommet på straffe, mens triatleter sikret seire og Nürburgring ble rammet av tragedie

Finalen i Copa del Rey endte med straffekonkurranse etter at Alexander Sørloth bommet på Atléticos første forsøk. Samtidig sikret norske triatleter seire i Ironman Texas, mens en tragisk ulykke preget Nürburgring 24-timersløp og Viktor Hovland falt på resultatlistene.

Den spanske fotballcupfinalen mellom Atlético Madrid og Real Sociedad ble et drama som måtte avgjøres på straffespark etter at ordinær tid og ekstraomganger endte målløst. Alexander Sørloth, som ble byttet inn i andre omgang, fikk æren av å ta Atléticos første straffespark. Dessverre for nordmannen ble forsøket hans reddet av Real Sociedads keeper, Unai Marrero. Dette var et tungt slag for Atlético, spesielt siden keeperen senere også reddet straffen til Julian Alvarez.

Finalen hadde startet med et sjokkmål fra Real Sociedad allerede etter avspark. Mikel Oyarzabal scoret det raskeste finalemålet i Copa del Rey noensinne, et mål som slo den gamle rekorden fra 1952 med flere sekunder. Til tross for dette tidlige baklengsmålet, lot ikke Diego Simeones menn seg vippe av pinnen. De tok etter hvert grep om kampen, og Ademola Lookman utlignet til 1-1 i det 19. minutt, med assist fra Antoine Griezmann.

Imidlertid skulle Real Sociedad ta ledelsen igjen rett før pause. Etter et klønete spill i feltet fra Atlético-keeperen Juan Musso, som kolliderte med Gonçalo Guedes, ble det dømt straffespark til Real Sociedad. Mikel Oyarzabal var sikker fra krittmerket og sendte sitt lag i ledelsen 2-1.

Atlético Madrid dominerte den andre omgangen fullstendig, men slet lenge med å skape de store sjansene. Dette endret seg imidlertid da Julián Álvarez utlignet til 2-2 i det 83. minutt med et spektakulært mål i krysset, etter en pasning fra Thiago Almada. De siste minuttene av ordinær tid bød på flere store sjanser for Atlético Madrid ved Alex Baena, Sørloth og Marcos Llorente, men ingen av dem klarte å finne nettmaskene. Dette tvang kampen inn i ekstraomganger.

I ekstraomgangene var det Real Sociedad som først skapte en stor sjanse, men Musso leverte en fantastisk dobbeltredning på skudd fra Luka Sucic og Orri Oskarsson. Begge lag begynte å vise tegn til utmattelse utover i ekstraomgangene, med flere spillere som slet med krampe. Ingen flere mål ble scoret, og dermed måtte en vinner kåres fra straffesparkkonkurransen.

I en annen idrettshendelse, opplevde golfspilleren Viktor Hovland en motgang på 3. runde av en prestisjeturnering i South Carolina. Etter å ha imponert de to første dagene, falt han til delt 11. plass etter en runde på to slag over par. Han ligger nå seks slag bak lederen Matt Fitzpatrick. Hovland startet dagen jevnt med Fitzpatrick, men en dobbelbogey på tredje hull og en ny bogey på syvende hull satte ham tilbake. Til tross for dette, viste han styrke med birdier på 11. og 15. hull. Turneringen har en betydelig seierspremie på 33 millioner kroner, men veien til toppen er blitt brattere for Hovland.

En tragisk ulykke preget kvalifiseringen til det prestisjetunge 24-timersløpet på Nürburgring i Tyskland. En massekrasj involverte flere biler og resulterte i dødsfallet til den 66 år gamle finske veteranføreren Juha Miettinen. Formel 1-stjernen Max Verstappen var blant deltakerne i kvalifiseringen, men han var ikke involvert i ulykken. Kvalifiseringen ble avbrutt, og det vil bli holdt ett minutts stillhet til minne om Miettinen før konkurransen gjenopptas.

På triatlonfronten var det norske triumfer i Ironman-konkurransen i Texas. Kristian Blummenfelt vant herreklassen med en tid som var bare 12 sekunder unna hans egen verdensrekord. Han leverte en imponerende prestasjon på 7.21.24. Solveig Løvseth tok en klar seier i kvinneklassen med personlig rekord på 8.11.09. Blummenfelt har nå vunnet tre strake Ironman-løp denne sesongen.

Fotballnyheter fra England melder om et skuffende resultat for Tottenham. De var på vei mot en etterlengtet seier i Premier League, men et mål på overtid fra Georginio Rutter for Brighton utlignet til 2-2. Dette forhindret Tottenham fra å sikre seg seieren de hadde kjempet for





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotball Triatlon Golf Motorsport Copa Del Rey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sørloth-kontrovers sender Barcelona til UEFA med formell klageAlexander Sørloth var igjen en nøkkelspiller i Atlético Madrids Champions League-seier over Barcelona. En kontroversiell utvisning etter VAR-sjekk, initiert av Sørloth, sendte Barcelona til UEFA med en formell klage på flere dommeravgjørelser.

Read more »

Barcelona sjokkerer fotballverdenen med potensiell overgang av Alexander SørlothBarcelona vurderer en overraskende signering av Atlético Madrids Alexander Sørloth, som kan erstatte Robert Lewandowski. Samtidig forhandler klubben om en mulig overgang for Inters Alessandro Bastoni.

Read more »

Alexander Sørloth høyt på ønskelisten etter å ha sendt Barcelona ut av Champions LeagueDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Kobles til gigantklubbAlexander Sørloth (30) kan være på vei bort fra Atletico Madrid.

Read more »

Forbereder Alexander Sørloth-signering for å erstatte en av verdens beste spisserDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Dødelig ulykke under Nürburgring-kvalifisering, norske triumfer i Ironman, og Tottenham snublerEn tragisk ulykke med dødelig utfall preget helgens kvalifisering til 24-timersløpet på Nürburgring, mens norske triatleter Kristian Blummenfelt og Solveig Løvseth sikret seire i Texas. Tottenham måtte se seg nødt til å dele poengene etter en sen utligning fra Brighton.

Read more »