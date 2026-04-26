Drama på korrespondentmiddagen: Skudd avfyrt – Trump reagerte overraskende rolig

Skudd ble avfyrt under den årlige korrespondentmiddagen i Washington D.C., og president Trump reagerte overraskende rolig og samlende. En gjerningsmann er pågrepet, og en Secret Service-agent er skadet.

Kvelden startet som en vanlig korrespondentmiddag i Washington D.C. , men endte i dramatikk da skudd ble avfyrt. Jeg fulgte hendelsene direkte fra sofaen, mens mange andre som var til stede i salen opplevde det hele på nært hold.

Stemningen var først preget av forventning og matlyst, men skiftet raskt til frykt og forvirring da presidenten ble evakuert. Dette var første gang Donald Trump deltok på middagen, og forholdet mellom presidenten og pressen har lenge vært anspent. Arrangørene hadde valgt en tryllekunstner i stedet for en komiker, men verken han eller sikkerhetsapparatet klarte å forutse hendelsen. Etter skytingen ble en gjerningsmann raskt pågrepet av politiet, og en Secret Service-agent ble skadet.

Trump reagerte overraskende rolig og behersket. Han signaliserte et ønske om å fortsette måltidet, men avventet klarsignal fra sikkerhetstjenesten. I stedet holdt han en pressekonferanse der han takket sikkerhetsapparatet og arrangørene, og beskrev gjerningsmannen som en «syk, syk mann». Han unngikk spekulasjoner om motivet og fremsto samlende, noe som overrasket mange journalister som er vant til en mer konfronterende Trump.

Presserommet, vanligvis en arena for konflikt, ble beskrevet som et felles rom der alle hadde delt den samme frykten. Trump reflekterte over risikoen ved sin rolle og benyttet anledningen til å argumentere for et sikrere selskapslokale i Det hvite hus. Hendelsen minnet om et attentatforsøk, men Trump valgte å dempe konflikten i stedet for å forsterke den. Han snakket med innestemme og lovet at korrespondentmiddagen ikke var avlyst, bare utsatt.

Denne kvelden fremsto han som den voksne i rommet, en uvanlig rolle for en president som ofte er kjent for sin polariserende retorikk. Skyteepisoden har satt søkelys på sikkerheten rundt offentlige arrangementer og forholdet mellom presidenten og pressen. Det er et sjelden syn å se Trump fremstå så rolig og kontrollert i en krisesituasjon, og hans reaksjon har blitt møtt med overraskelse og anerkjennelse fra mange hold.

Hendelsen understreker den konstante trusselen som politikere og offentlige personer står overfor, og viktigheten av et velfungerende sikkerhetsapparat





Donald Trump Korrespondentmiddag Skyting Washington D.C. Secret Service

