Dramatisk døgn i Vestland med branner, ulykker og politiaksjoner

En omfattende oppsummering av hendelser i Vestland siste døgn, inkludert bygningsbranner, fjøskollaps med dyretragedie, politiaksjoner i Bergen og ulykker til sjøs.

Dagen har vært preget av en rekke hendelser på tvers av Vestland fylke, hvor nødetatene har måttet håndtere alt fra alvorlige bygningsbranner til dyretragedier og ordensforstyrrelser. I Måløy ble det meldt om en dramatisk brann i toppetasjen i et leilighetskompleks. Evakueringen ble satt i gang umiddelbart, og brannvesenet arbeidet intenst med slukningsarbeidet for å hindre spredning til resten av bygget.

Heldigvis ble det ikke meldt om alvorlige personskader, da de involverte raskt kom seg ut i sikkerhet. Samtidig har meteorologene utstedt et gult farevarsel om skogbrannfare for store deler av Vestland. Dette varselet gjelder frem til fredag, og myndighetene oppfordrer befolkningen til ekstrem forsiktighet ved bruk av åpen ild i naturen, da det tørre landskapet gjør at vegetasjonsbranner kan utvikle seg svært hurtig. I Stryn inntraff en tragisk hendelse på en gård, hvor et fjøsgulv kollapset. Rundt 50 sauer omkom da de falt ned i møkkakjelleren under låven. Nødetater og veterinærer rykket ut for å bistå med redningsarbeidet for dyrene som overlevde fallet. Situasjonen har preget lokalsamfunnet dypt, og omfanget av skadene blir nå kartlagt av fagfolk. Parallelt har politiet i Bergen hatt en travel arbeidsøkt. I sentrum ble en mann i femtiårene pågrepet og satt i drukkenskapsarresten etter å ha opptrådt truende mot ungdommer på Kim Frieles plass. Hendelsen kom i etterkant av flere meldinger om ordensforstyrrelser, inkludert en episode hvor en større gruppe personer samlet seg for å røyke hasj i forbindelse med den internasjonale cannabisdagen. Politiet har også etterforsket en voldsepisode der en kvinne filmet en mann som ble utsatt for vold og frastjålet narkotika, noe som nå utgjør viktig bevismateriale i saken. Ute på sjøen og langs veiene har situasjonen vært like hektisk. En savnet person i en fritidsbåt utenfor Sotra ble heldigvis lokalisert i god behold og fraktet til land på Turøy kai av redningsskøyte. Likevel oppsto en annen alvorlig hendelse på havet ved CCB-basen på Ågotnes, hvor en fritidsbåt kolliderte med en lastebåt som lå til kai. Fritidsbåten forlot åstedet, og redningssentralen har igangsatt søk i området. Videre har brannvesenet måttet rykke ut til flere mindre branner, inkludert en bilbrann i Fusa som stod farlig nær en butikk, samt en bosshusbrann i Øygarden som truet med å spre seg til nærliggende vegetasjon. Politiet på Voss har også måttet megle i et slagsmål mellom flere personer i sentrum. Den samlede belastningen på nødetatene gjennom døgnet understreker behovet for beredskap og årvåkenhet i en travel hverdag hvor hendelsene skjer raskt og uforutsigbart over store geografiske avstander





