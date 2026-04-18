Dramatisk hendelse i Strømsåstunnelen: Lastegjenstand kastet mot bil

En sjåfør opplevde et mareritt i Strømsåstunnelen da en stor gjenstand, antatt å være en lufttank fra en lastebil, ble kastet mot bilen hans. Hendelsen kunne fått fatale konsekvenser, men sjåføren kom uskadd fra ulykken. Lastebilen kjørte videre, og politiet har foreløpig ikke opprettet sak.

Mandag morgen var på vei til et arbeidsoppdrag da turen gjennom Strømsåstunnelen plutselig tok en dramatisk vending. En stor gjenstand ble kastet mot bilen hans, en Tesla, og forårsaket betydelig skade på fronten. Abbas Jassim Mohamad Al-Jaborry beskriver øyeblikket som et mareritt, og forteller at han fryktet for livet sitt.

Jeg kjørte inn i tunnelen, og plutselig kom gjenstanden rett mot meg, forteller Al-Jaborry til Drammens Tidende. Han forklarer at han ikke hadde mulighet til å svinge unna, da gjenstanden befant seg bare 15 til 20 meter foran bilen. Den eneste reaksjonen han hadde mulighet til var en bråbrems.

Hadde den sprettet og truffet frontruta mi, hadde jeg mest sannsynlig dødd på stedet, eller fått alvorlige skader, sier han rystet over hendelsen.

Ifølge Al-Jaborry falt gjenstanden av en lastebil i fart. Han anslår at den traff bilen hans i en fart på mellom 60 og 70 kilometer i timen, til tross for at han bremset kraftig.

Jeg tenkte ikke så mye, jeg så bare at den kom langs bakken. Jeg hadde et håp om at den ikke skulle sprette inn i frontruta, for det kunne blitt fatalt, forteller han. Heldigvis var ikke hans to jenter med i bilen under hendelsen.

Politiet opplyser at gjenstanden mest sannsynlig er en lufttank, og at den skal ha vært omtrent en meter lang og 40 centimeter bred. Al-Jaborry håper nå at sjåføren av lastebilen melder seg. Om han vet at han var ved Strømsåstunnelen da, så håper jeg at han melder seg, sier han.

Operasjonsleder Jan Tore Gregersen bekrefter at lastebilen kjørte videre etter hendelsen, og at politiet ikke har vært i kontakt med sjåføren. Han forteller også at det ikke vil bli opprettet noen sak etter hendelsen.

Det fremstår som det ja, dersom det ikke er opprettet sak, sier Gregersen om hvorvidt saken vil bli etterforsket videre. Han ønsker ikke å spekulere i grunnene til dette, men henviser til jurister og patruljen som var på stedet.

Til tross for den dramatiske hendelsen, er både bilen berget og tunnelen åpen for trafikk igjen. Al-Jaborry forteller imidlertid at han vil anmelde hendelsen likevel. Dette er en sterk påminnelse om viktigheten av sikring av last på kjøretøy, og konsekvensene som kan oppstå når dette ikke blir ivaretatt. Hendelser som dette understreker behovet for økt oppmerksomhet rundt sikkerhet på veiene, spesielt i tunneler der mulighetene for unnvikelse er begrenset.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jørgen Nordhagen leder Gran Camino etter dramatisk etappeDen unge norske syklisten Jørgen Nordhagen har sikret ledelsen i sykkelrittet Gran Camino med kun to dager igjen. En sjetteplass på torsdagens etappe sendte ham til topps i sammendraget, foran profiler som Adam Yates og George Bennett. Nordhagen, som tidligere var et stort langrenns-talent, har vist lovende takter i sykkelsporten.

Read more »

Coventry sikrer Premier League-opprykk etter dramatisk sesongavslutningCoventry City har sikret direkte opprykk til Premier League etter et 1-1-resultat mot Blackburn Rovers. Målet som sikret opprykket ble scoret av Bobby Thomas, og markerer en betydelig prestasjon for klubben etter mange år utenfor toppdivisjonen. Frank Lampard, i sin andre sesong som manager, har ledet laget til suksess.

Read more »

Coventry sikrer Premier League-opprykk etter dramatisk kampCoventry har sikret direkte opprykk til Premier League etter en spennende sesongavslutning. Et sent utligningsmål mot Blackburn sørget for at klubben vender tilbake til toppdivisjonen etter 25 års fravær. Trener Frank Lampard hyller spillerne for en utrolig sesong.

Read more »

Rømt ulv fanget i Sør-Korea etter dramatisk jaktEn ulv ved navn Neukgu, en del av et program for å gjenopprette den koreanske ulven, rømte fra en dyrepark i Daejeon, Sør-Korea. Etter en omfattende jakt ble ulven fanget med bedøvelsespistol nær en motorvei og returnert til dyreparken. Ulven hadde også en fiskekrok i magen som ble fjernet kirurgisk. Hendelsen har fått stor oppmerksomhet, inkludert en meme-mynt og omtale fra landets president.

Read more »

Brann-supportere avfyrte fyrverkeri i Stavanger sentrum12 personer ble bortvist fra Stavanger sentrum som følge av hendelsen.

Read more »

Fotballprofil snakker ut om fødselsdramaTidligere Sarpsborg-spiller Tobias Heintz åpner opp om en dramatisk tid for familien etter at datteren ble født i januar.

Read more »