Dramatisk ishockeyoppgjør: Latvia sikret seieren i overtiden mot Norge

Etter en jevn kamp og utjevning i andre periode, måtte Norge se seg slått av Latvia i sudden death. Sandis Vilmanis ble matchvinneren i et oppgjør preget av høy intensitet.

Ishockey landslaget til Norge gikk inn i dette viktige oppgjøret mot Latvia med store ambisjoner om å vise styrke og stabilitet før det kommende verdensmesterskapet. Kampen utviklet seg til å bli en intens affære preget av svingninger, høy energi og en taktisk kamp om kontroll over isflaten.

Det som startet som en lovende kveld for nordmennene, endte dessverre med et smertelig tap i den avgjørende overtiden, hvor marginene ble ekstremt små og utfallet ble bestemt av et enkelt, men effektivt angrep. Det var en kamp som viste både det offensive potensialet og de defensive sårbarhetene i det norske laget, og resultatet gir viktige læringspunkter før den store turneringen starter for fullt. Norge startet kampen med et sterkt trykk og lyktes tidlig i første periode.

Etter bare 6.33 minutter tok Sander Dilling Hurrød grep fra blålinjen og sendte pucken med kraft mot mål. I et kaotisk øyeblikk foran buret passerte pucken både Patrick Elvsveen og flere latviske spillere, noe som effektivt ødela sikten for den latviske keeperen Kristers Gudlevskis. Dette ga Norge en tidlig ledelse som ga troen på en god kveld. Gleden ble imidlertid kortvarig, da Latvia viste at de hadde gode svar på det norske spillet.

Etter 11.23 minutter utlignet Sandis Vilmanis etter en imponerende laginnsats. Deniss Smirnovs viste stor spillforståelse ved å manøvrere rundt buret og levere en perfekt pasning på køllebladet til Vilmanis ved lengste stolpe, noe som etterlot keeperen uten sjanse. Den andre perioden ble preget av et økt press fra det latviske laget, som i perioder virket mer samspilte og aggressive i angrepsfasen. Latvia skapte flere farlige sjanser, og det kulminerte i et mål fra den unge stjerneskuddet Olivers Murnieks.

Den 17 år gamle spilleren utnyttet en kontring på mesterlig vis og satte pucken i mål til 2-1. Dette skjedde ironisk nok rett etter at Petter Vesterheim hadde en gyllen mulighet til å gi Norge ledelsen igjen, noe som understreket hvor raskt momentumet kan skifte i ishockey. Likevel viste det norske laget mental styrke og nektet å la seg slå. Kun 55 sekunder før periodeslutt klarte Norge å utligne.

Igjen var det et skudd fra distanse som ble avgjørende, da Kristian Østby fyrte av et skudd som tok via Martin Rønnild. Dette hindret Gudlevskis i å reagere, og kampen ble dermed utjevnet til 2-2. Den tredje perioden ble en nervepirrende affære hvor begge lag prioriterte defensiv trygghet for å unngå å tape kampen i ordinær tid.

Det ble en periode preget av mye fysisk spill og få store sjanser, noe som førte til at kampen måtte avgjøres i sudden death. Her var Tobias Normann i toppform for Norges del. Han sto imot et massivt press og reddet hele 27 av de 30 skuddene han møtte, noe som holdt Norge inne i kampen helt til det siste. Men i overtidens dramatikker falt avgjørelsen raskt.

Allerede 50 sekunder ut i forlengelsen oppstod en situasjon hvor Latvia kunne kontre. Sandis Vilmanis, som tidligere hadde scoret, viste igjen sin klasse og avgjorde kampen alene i en duell med Normann. Til tross for det skuffende resultatet er det mye positivt å ta med seg inn i den siste fasen av forberedelsene. Laget viser at de kan kjempe seg tilbake i kamper og at det er bredde i troppen.

Norge og Latvia skal møtes igjen på torsdag, noe som gir en umiddelbar sjanse til revansj og til å rette opp i de feilene som førte til tapet i denne omgangen. Det store målet er likevel VM-debuten i Fribourg den 16. mai, hvor Norge skal møte et sterkt Slovakia. Der vil det gjelde at både det defensive samspillet og effektiviteten i angrepene sitter perfekt for at Norge skal kunne kjempe om opprykk og gode plasseringer i verdensmesterskapet





