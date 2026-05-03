Dramatisk natt i Bergen: Arrestasjoner, branner og demonstrasjoner

En turbulent natt og kveld i Bergen og omgivelsene har resultert i flere politiintervensjoner, branner og demonstrasjoner. En 20-årig mann ble arrestert etter å ha unngått politiet flere ganger, mens en 40-årig mann ble pågrepet etter en slåsskamp. I tillegg har det vært flere branner og en demonstrasjon på Torgallmenningen.

En dramatisk natt og kveld i Bergen og omgivelsene har resultert i flere politiintervensjoner, branner og demonstrasjoner. En 20-årig mann ble arrestert etter å ha unngått politiet flere ganger og vært involvert i slagsmål.

Han ble først bortvist fra sentrum, men dukket opp igjen og ble til slutt grepet ved Damsgårdstunnelen. Mannen oppførte seg vanskelig og nektet å gi navn, ifølge operasjonsleder Bjarte Rebnord. I en annen hendelse ble en 40-årig mann pågrepet etter en slåsskamp utenfor en adresse på Frekhaug. Den fornærmede, en mann i 20-årene, ble sendt til legevakt med skader som kvalifiserer til kroppsskade, ifølge politiadvokat Andreas Haldorsen.

Ingen av partene har vært i stand til å stille til avhør. I tillegg til voldshendelsene, har det vært flere branner i regionen. Brannvesenet ble tilkalt til en gressbrann ved Haukelivegen i Ullensvang, en lyngbrann i Bjørnafjorden kommune og en brann i en kontainer i Leknes. I Åsane bydel brente det i en stol i en leilighet, men sprinkleranlegget slo ned brannen.

Politiet har også hatt håndtering av en demonstrasjon på Torgallmenningen med rundt 150-200 deltakere. Arrangementet inkluderte taler fra blant annet politivarsler Vigdis Bollerud og aktivist Rune Fardal, samt protestlåten «Vi nekter å knele» fra Det Skandaløse Orkesteret. Russens landstreff har også vært en faktor i helgens hendelser. En 18-årig kvinne ble anmeldt for ordensforstyrrelse og for å ikke etterkomme politiets pålegg, og fikk et forelegg på 18.000 kroner.

Politiet oppfordrer foreldre til å ha kontroll på sine mindreårige, spesielt på Helleneset. Videre har det vært meldinger om en person som hoppet i sjøen etter et slagsmål, men vedkommende kom seg på land med hjelp fra natteravner. På Loddefjord gravplass ble fem kors røsket opp av jorden, og politiet og kirken jobber sammen for å få dem på plass igjen.

I Bergen har det også vært fyrverkerioppskyting på Torget, men politiet fant ingen grunn til videre tiltak mot fotballsupportere fra Fredrikstad





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bergen Politi Brann Demonstrasjon Vold

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fikk brannen i Alver tett på: – Overraskende og skummeltKartet viser Alver og bergen

Read more »

Tampa Bay sikret avansement etter dramatisk overtidTampa Bay Lightning vant den sjette sluttspillkampen mot Montreal Canadiens og sikret seg avansement til neste runde. Kampen gikk til overtid, hvor Gage Goncalves scoret det avgjørende målet. Serien endte 3-3, og Lightning møter Buffalo Sabres i neste runde. Mats Zuccarello og Minnesota Wild er også klare for kvartfinalen.

Read more »

Hang opp ned i bilvraket etter dramatisk frontkollisjon– Alt gikk bare veldig fort, forteller Ieva Žemaitis (30) etter frontkollisjonen.

Read more »

KI-boomen driver frem fossilgassbruk – utslipp kan overgå nasjonersTech-gigantenes satsing på kunstig intelligens fører til en dramatisk økning i bruken av fossilgass for å drive datasentre, med potensielle utslipp som overgår hele nasjoners klimagassutslipp.

Read more »

Rave-fest i Bergen skuffet deltakereDeltakere på en rave-fest arrangert av Drønn i Bergen følte seg skuffet over lokalet og opplevelsen, som de beskriver som langt unna forventningene. Arrangøren er uenig i beskrivelsen.

Read more »

Diverse hendelser i Bergen og omegnEn oversikt over flere hendelser som skjedde natt til lørdag og lørdag formiddag i Bergen, inkludert slåsskamp, håndball opprykk, fyrverkeri, brann og demonstrasjon.

Read more »