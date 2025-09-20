Dramatisk Oslo-derby: Thorvaldsen sikret poeng for Vålerenga på overtid

Vålerenga hentet inn KFUMs ledelse i et dramatisk Oslo-derby, takket være en sen scoring av Filip Thorvaldsen. Kampen inneholdt straffespark og massiv spenning helt til siste sekund.

Et Oslo-derby i styrtregn bød på intens spenning, med avgjørelsen falt åtte minutter inn i overtiden. KFUM sikret først ledelsen, før Filip Thorvaldsen dukket opp for Vålerenga og sikret poenget. En skuffet KFUM -målscorer, Sverre Hakami Sandal, uttrykte sin frustrasjon over resultatet, og beskrev det som 'blytungt' etter kampen. Sandal, som selv er fra Oslo og har støttet VIF som supporter tidligere, fortalte at det var ekstra spesielt å score foran Vålerenga s supportere.

Han beskrev følelsen som 'ekstremt gøy'.\Vålerenga, revansjesugne etter tapet mot Brann i forrige runde, ønsket å snu trenden i derbyet. Spenningen steg i andre omgang. Etter en time spilt, avanserte KFUMs David Hickson inn i Vålerengas felt. En dytt fra Elias Sørensen førte til at Hickson gikk i bakken. TV 2s ekspertkommentator, Yaw Amankwah, mente dytten var tydelig. Dommer Kristoffer Hagenes vinket først spillet videre, men etter en VAR-sjekk ble han kalt til skjermen. Etter å ha sett reprisen, pekte han på straffemerket, til stor frustrasjon for Vålerengas spillere og støtteapparat. Dramatikken fortsatte inn i overtiden, hvor Vålerenga var nær ved å utligne etter en avslutning inne i KFUMs sekstenmeter. På den påfølgende corneren slo Filip Thorvaldsen til for hjemmelaget, noe som utløste stor jubel blant Vålerengas supportere. Thorvaldsen selv uttrykte glede over målet og sa at han 'takket Gud' for scoringen.\Kampen var preget av et høyt tempo og tøffe dueller gjennom hele kampen. Begge lagene viste stor vilje til å vinne og kjempet hardt om hver eneste ball. KFUMs taktiske opplegg virket solid i store deler av kampen, og de skapte flere gode sjanser. Vålerenga på sin side slet med å bryte ned KFUMs forsvar i første omgang, men kom sterkere tilbake i andre omgang. Stemningen på tribunen var elektrisk, med høylytte supportere fra begge lag som skapte en intens atmosfære. Det intense regnværet bidro ytterligere til dramatikk og gjorde forholdene vanskelige for spillerne. Det ble en kamp som vil bli husket av supporterne i lang tid fremover, med sine dramatiske vendinger og scoringer helt på tampen av kampen. Det var et derby som levde opp til forventningene om spenning og intensitet, og som viste den lidenskapen som finnes i fotballen





