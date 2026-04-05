Dramatisk redningsaksjon: Amerikansk offiser reddet etter nedskytning i Iran

En amerikansk våpensystemoffiser ble reddet etter å ha tilbrakt over et døgn alene i fiendtlig territorium i Iran. Redningsaksjonen, som involverte både militære og etterretningstjenester, var en av de mest kompliserte USA har gjennomført på lenge. Samtidig med den militære innsatsen, gjennomførte CIA en parallell operasjon for å villede iranske styrker. Israel bidro med etterretningsstøtte, og Trump fulgte aksjonen nøye fra Det hvite hus.

Lytt til saken. En amerikansk våpensystemoffiser tilbrakte over et døgn alene i fiendtlig territorium etter at kampflyet hans ble skutt ned over Iran fredag. Skjult i en fjellsprekk 2100 meter over havet, ventet han på å bli reddet, mens iranske og amerikanske styrker jaktet på ham. Redningsaksjon en som fulgte var en av de mest kompliserte operasjonene det amerikanske militær et har gjennomført på lang tid, ifølge CNN.

President Donald Trump fulgte operasjonen time for time fra Det hvite hus, og skrev på sosiale medier etter at mannen var reddet søndag: – VI FIKK HAM! Over de siste timene gjennomførte det amerikanske militæret en av de mest dristige søk- og redningsoperasjonene i USAs historie. Hendelsen illustrerer ikke bare den militære dyktigheten, men også den høye innsatsen og kompleksiteten i moderne konflikter. F-15E Strike Eagle-flyet ble skutt ned fredag, og begge besetningsmedlemmene klarte å skyte seg ut med fallskjerm. Piloten ble raskt reddet samme dag, men våpensystemoffiseren forsvant sporløst. Offiseren hadde bare en kommunikasjonsenhet, et sporingssignal og en pistol til å forsvare seg med, opplyser amerikanske tjenestemenn til CNN. Han fulgte det han hadde lært på trening: overlev og unngå fienden. Offiseren klatret opp til en fjellrygg og gjemte seg i en sprek. Han begrenset bruken av sporingssignalet av frykt for at også iranerne skulle oppdage ham. Iran tilbød en dusør på 50.000 dollar for å fange ham levende, skriver BBC. Videoer på sosiale medier viste væpnede sivile som lette etter ham. – Denne modige krigeren var bak fiendens linjer i de farlige fjellene i Iran, og ble jaget av våre fiender som kom nærmere og nærmere for hver time, men han var aldri virkelig alene, skrev Trump ifølge CNN. Denne hendelsen viser de mange utfordringene som oppstår når en flybesetning blir tvunget til å forlate sitt fly over fiendtlig territorium. Fra den første nedskytingen til den omfattende søk- og redningsoperasjonen, var alt preget av stor risiko og kompleksitet. Samtidig som militære planleggere jobbet febrilsk med redningsoperasjonen, satte CIA i gang en parallell operasjon. Amerikanske etterretningsagenter spredte falsk informasjon inne i Iran om at begge besetningsmedlemmene allerede var reddet, for å forvirre de iranske revolusjonsgardistene som lette etter offiseren, skriver CNN. Det var til slutt CIA som sporet opp offiserens eksakte posisjon i fjellsprekken og delte informasjonen med militæret, ifølge BBC. Israel utsatte planlagte angrep i Iran for ikke å forstyrre redningsoperasjonen, og tilbød etterretningsstøtte, opplyser israelske kilder til CNN. Da amerikanske spesialstyrker nærmet seg fjellsiden hvor offiseren hadde gjemt seg, gjennomførte amerikanske fly angrep i området for å sikre at iranske styrker ikke kom dit først. Trump fulgte med fra situasjonsrommet. Hendelsen utfordret grensene for militær teknologi og taktikk, og demonstrerte det intense presset som ble lagt på de involverte. Redningsoperasjonen møtte store utfordringer. To MC-130J spesialoperasjonsfly som skulle frakte kommandosoldatene og den reddede offiseren ut av landet, ble skadet under operasjonen, ifølge CNN. Militæret besluttet å sende inn nye fly og sprenge de skadede flyene i stedet for å risikere at de falt i iranske hender. Iransk statsmedia viste søndag bilder av det de hevdet var vrakrester fra amerikanske fly som var skutt ned under redningsoperasjonen. Iran hevdet å ha ødelagt to C-130 transportfly og to Black Hawk-helikoptre i Isfahan-provinsen, skriver AP. AP melder også at et annet amerikansk militærfly, et A-10 angrepsfly, ble skutt ned samme dag som F-15E-flyet. En pilot ble reddet, men flere detaljer er ikke kjent. Trump sa søndag at offiseren var «alvorlig skadet» men «virkelig modig». Offiseren ble fløyet til Kuwait for medisinsk behandling. – Det faktum at vi klarte å gjennomføre begge disse operasjonene uten at EN ENESTE amerikaner ble drept eller såret, beviser bare nok en gang at vi har oppnådd overveldende luftdominans over iransk luftrom, skrev Trump på sosiale medier. Denne hendelsen er en kompleks blanding av militær strategi, etterretningsoperasjoner og geopolitisk drama, og gir et fascinerende innblikk i de utfordringene som følger med moderne krigføring. Den illustrerer også viktigheten av internasjonal støtte og samarbeid i vanskelige situasjoner





