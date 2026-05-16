Dramatisk snuoperasjon på Lyse Arena: Viking knuste Start i målfest

Viking opplevde en utrolig vending etter å ha ligget under 1-3, og endte opp med en 6-3 seier takket være en fantastisk innsats fra Zlatko Tripić.

Det var en dag for store følelser og dramatiske vendinger på Lyse Arena, hvor Viking og Start møttes i en kamp som vil bli husket lenge av alle som var til stede.

Start startet kampen med en enorm intensitet og benyttet seg av en effektiv og direkte spillestil som i media ble beskrevet som makrellfotball. Denne taktikken rystet Viking fullstendig i den første omgangen, og det tok ikke lang tid før hjemmelaget befant seg i en svært vanskelig situasjon. Da dommeren blåste i pausen, var stillingen 3-1 til gjestene fra Kristiansand, og det hersket en trykkende stemning blant det sjokkerte publikumet i Stavanger.

Forsvaret til Viking virket desorganisert, og de slapp inn mål på altfor få sjanser, noe som skapte stor frustrasjon i spillergruppen. Kaptein Zlatko Tripić tok på seg ansvaret i pausen og var ikke redd for å være ærlig om lagets prestasjoner. Han påpekte med all tydelighet at forsvarsspillet var på et nivå som hørte hjemme i bunnen av tabellen snarere enn på toppen.

Tripić insisterte imidlertid på at laget var kapable til å snu situasjonen, og han manet medspillerne til å kjempe seg tilbake med rå kraft og vilje. Han visste at de hadde snudd kamper tidligere, og denne mentale innstillingen viste seg å bli helt avgjørende for det som skulle skje i andre omgang. Den offensive lederen satte standarden for resten av laget, og det var tydelig at Viking gikk ut i andre halvdel med en helt annen energi og besluttsomhet.

Det som deretter utspilte seg på banen var intet mindre enn en målfest av episke proporsjoner. På bare atten minutter endret kampbildet seg totalt, og Viking hamret løs på Start-forsvaret. Det gikk fra 1-3 til 5-3 i et rasende tempo, noe som etterlot Start-spillerne fullstendig utmattede og rystede. Kommentator Morten Langli beskrev Viking som Norges mest brutale fotballklubb i dette tidsrommet, da de rett og slett overkjørte motstanderen i alle faser av spillet.

Målscorerne for de mørkeblå var Peter Christiansen, som satte to baller i nettet, samt Gianni Stensness, Simen Kvia-Egeskog og Kristoffer Askildsen. Hele stadion kokte av entusiasme, og atmosfæren var så intens at de minste tilskuerne nesten trengte hørselsvern for å tåle støyen. Zlatko Tripić befestet sin status som kampens store helt ved å bidra med tre målgivende pasninger og ett eget mål.

Da han scoret Vikings sjette mål fem minutter før slutt, sikret han ikke bare seieren, men også en personlig milepæl ved at han nå har scoret på 16. mai fire år på rad. Tripić uttalte etter kampen at dette var en nydelig respons på den svake starten, og at man alltid må tørre å drømme stort selv når situasjonen ser mørk ut.

Hans statistikk i Eliteserien er imponerende, med tolv målgivende pasninger og tre mål på ni kamper, noe som gjør ham til en av ligaens mest produktive spillere og en sterk kandidat for VM-troppen. Seieren var ekstremt viktig for Viking i kampen om tabelltoppen. Med denne 6-3 seieren klatret de helt til topps i serien, kun ett poeng foran Tromsø. Dette resultatet gir laget en enorm selvtillit og momentum inn i den videre sesongen.

Kampen viste ikke bare Vikings offensive styrke, men også deres evne til å reise seg etter motgang. For supporterne var dette den perfekte oppvarmingen til 17. mai-feiringen, og Tripić ble hyllet som en helt som fortjente sin egen fane i det nasjonale toget. Det var en dag hvor fotballen viste sin sanne natur med uforutsigbarhet, drama og en utrolig viljestyrke





