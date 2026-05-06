Drammen HK sjokkerer seriemester Elverum i dramatisk semifinale

I en nervepirrende kamp i Drammenshallen klarte Drammen HK å slå ut favoritten Elverum etter fire ekstraomganger og mye drama.

Drammenshallen var denne kvelden vitne til en av de mest dramatiske kampene i nyere tid innen norsk håndball . Drammen HK, som i utgangspunktet ble ansett som underdogs etter å ha endt på fjerdeplass i ligaen, klarte den utrolige bragden å sette seriemester Elverum på plass i en semifinale preget av ekstrem intensitet og uforutsigbarhet.

Kampen startet med et voldsomt trykk fra hjemmelaget, som utnyttet støtten fra et fullsatt publikum til å ta kontroll over tempoet fra første sekund. Allerede ved pause ledet Drammen 15–12, noe som sendte sjokkbølger gjennom Elverum-leiren og skapte en elektrisk stemning i hallen. Det var tydelig at Drammen hadde lagt en taktisk plan som fungerte optimalt, og de klarte å nøytralisere mange av Elverums sterkeste angrepsmuligheter gjennom et disiplinert og aggressivt forsvar som nektet motstanderen rom til å puste.

Sentralt i seieren sto en ung og talentfull bakspillerekke som virkelig fikk skinne under det enorme presset. August Lind Oma, den unge playmakeren, styrte angrepsspillet med en modenhet som imponerte både tilskuere og eksperter. Med sine spesialiserte og kjappe underarmsskudd, samt en eksepsjonell evne til å lese spillet, bidro han med fire viktige mål og var arkitekten bak mange av lagkameratenes scoringer.

TV 2-ekspert Gro Hammerseng-Edin var ikke i tvil om Omas betydning for laget og uttalte at hun var dypt imponert over hva han bidrar med inn i dette Drammen-mannskapet. Ved siden av Oma fant vi Tobias Søberg, som ble kveldens store toppscorer med hele syv mål, samt Herman Thysted som bidro med seks avgjørende scoringer.

Daniel Haugstvedt og Espen Gommerud Våg viste også sin styrke med fire mål hver, noe som vitnet om en imponerende bredde i Drammen-troppen som Elverum ikke var tilstrekkelig forberedt på. Den endelige avgjørelsen kom til slutt gjennom Leopold Nicolaus, som med en presis og flott scoring fra høyrekanten sikret seieren og sendte Drammen videre i turneringen. Men veien til seier var alt annet enn enkel.

Kampen strakk seg over fire utmattende ekstraomganger, noe som satte spillernes fysiske og mentale utholdenhet på en ekstrem prøve. Dramaet nådde et kokepunkt i sluttminuttene da landslagsspilleren Kevin Gulliksen mottok et rødt kort etter en hard takling på Drammens Mads Stryger. Dette øyeblikket markerte et kritisk vendepunkt i kampen og bidro til å vippe balansen definitivt i hjemmelagets favør, da Elverum mistet en av sine viktigste brikker i en kritisk fase.

For Elverum var dette en smertelig påminnelse om at seriemesterskapet ikke gir noen garantier i et sluttspill hvor marginene er minimale. Det var også en vemodig kveld for den ungarske stjernen Péter Lukács, som scoret syv mål i sin siste kamp for klubben før han returnerer hjem til Szeged neste sesong. Utover selve kampresultatet har dette oppgjøret også kastet lys over fremtiden til det norske landslaget.

Norges Håndballforbund har både Drammens trener Kristian Kjelling og Elverums Børge Lund på listen over potensielle kandidater til rollen som landslagssjef etter Jonas Wille. De to trenerne har ført lagene sine gjennom en intens kamp, og deres taktiske tilnærming i denne semifinalen vil utvilsom bli analysert nøye av forbundet. Det er interessant å observere hvordan to ulike lederstiler kolliderte i Drammenshallen, og hvordan Kjelling klarte å motivere sitt lag til å overvinne favoritten.

At Drammen har klart å slå sluttspillfavoritten to ganger på fire dager med to måls margin, viser en mental styrke som gjør dem til en svært farlig motstander. Etter at sluttspillet ble utelatt i covid-årene 2020 og 2021, har sulten etter titler vært stor, og denne kampen beviste at spenningen i norsk håndball er sterkere enn noensinne





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Håndball Drammen HK Elverum Sluttspill August Lind Oma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ellevilt Manchester City-drama: – Fullstendig sjokkerendeArsenal har igjen grepet om Premier League-gullet etter en helt vanvittig Manchester City-kamp i Liverpool.

Read more »

«Kompani»-Olav røper privat drama:Komiker Olav Svarstad Haugland, som er aktuell i Kompani Lauritzen på TV 2, sto i sitt livs verste mareritt da han og kona måtte ta imot barnet sitt - alene - på ring 3: - Jeg var livredd.

Read more »

Berg hylles etter ny bragd i utlandetHenning Berg ble dynket i øl da den kypriotiske hovedstadsklubben Omonia Nikosia ble seriemester lørdag. Nå hylles han som den store hjernen bak triumfen.

Read more »

Arsenal i Champions League-finalen etter dramatisk seier mot Atlético MadridArsenal er klare for Champions League-finalen etter en 1–0-seier mot Atlético Madrid. Bukayo Sakas mål rett før pause sikret 2–1 sammenlagt. Feiringen var stor, men Wayne Rooney mente det var for mye. Ian Wright og Arsène Wenger kommenterte jubelen. Finalen blir i Budapest 30. mai mot enten Bayern München eller Paris Saint-Germain.

Read more »

Brann i Drammen etter eksploderende sykkelbatteriEn brann i Hofgaards gate i Drammen førte til at fire personer ble evakuert og én ble sendt til sykehus. Boligen er nå ubeboelig, og politiet mistenker at et sykkelbatteri forårsaket brannen.

Read more »