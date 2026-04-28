Drap i Oslo vest – person pågrepet

En person er død etter en voldshendelse i Oslo vest. Politiet har pågrepet en person som står i familiær relasjon til den avdøde. Det ble avfyrt varselsskudd under pågripelsen.

Politiet mottok melding om en alvorlig hendelse klokken 19.21. En kort tid etter rykket politipatruljer ut til en privat adresse i Oslo vest. På stedet fant de en person med omfattende skader som umiddelbart mottok livreddende førstehjelp fra tilstedeværende helsepersonell.

Til tross for innsatsen, kunne ikke livet til den skadde reddes, og vedkommende døde senere som følge av skadene påført i voldshendelsen. Innsatsleder Arve Røtterud bekrefter overfor NTB at politiet ble varslet om en intens krangel og en hendelse som utviklet seg dramatisk. Etter meldingen ble det iverksatt et omfattende søk etter en mulig gjerningsperson, og politiet benyttet seg av drone for å dekke et større område rundt åstedet.

Søket ga resultater, og en person ble pågrepet noen hundre meter unna adressen der volden fant sted. Under pågripelsen ble det avfyrt varselsskudd for å sikre situasjonen og forhindre ytterligere fare. Politiet har bekreftet at det foreligger en familiær relasjon mellom den avdøde og den pågrepne, men ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå i detaljer om denne relasjonen. Innsatsleder Røtterud beskriver situasjonen som svært belastende for de involverte politibetjentene og ambulansepersonellet.

Han understreker at de arbeidet intensivt for å stabilisere og redde den skadde personen, men at skadene dessverre var for omfattende. Under en pressebriefing klokken 20.30 informerte politiet om at den pågrepne ble observert flyktende fra åstedet, tilsynelatende med synlige blodflekker. Personen er nå i politiets varetekt og blir avhørt. Politiet har også gjennomført samtaler med flere vitner og personer som var til stede i området da hendelsen fant sted.

Operasjonsleder Eirik Sannes opplyser i politiloggen klokken 20.06 at etterforskningen indikerer at det dreier seg om en drapssak. Den pågrepne hadde på seg klær som var tilsølt av blod da politiet fikk kontroll over vedkommende, ifølge innsatsleder Røtterud. Dette funnet er en viktig del av etterforskningen. Politiet jobber nå med å kartlegge hendelsesforløpet i detalj og å sikre bevis som kan bidra til å belyse saken.

Det er viktig å samle inn all relevant informasjon for å få et fullstendig bilde av hva som har skjedd og hvorfor. Denne tragiske hendelsen kommer i en periode hvor politiet allerede har håndtert flere alvorlige voldssaker. Ifølge NTB har norsk politi i løpet av dette året startet etterforskning av syv drapssaker, som til sammen har resultert i åtte dødsfall. Dette understreker behovet for å forebygge vold og å sikre at de som begår voldshandlinger blir stilt til ansvar.

Politiet vil fortsette å prioritere etterforskningen av denne saken og vil samarbeide tett med andre relevante instanser for å finne svar på alle spørsmål som reises. Det er viktig å gi støtte til de pårørende og de som er berørt av denne tragiske hendelsen. Politiet vil også oppfordre alle som har informasjon om saken til å melde seg. Etterforskningen vil omfatte tekniske undersøkelser på åstedet, vitneavhør og analyse av eventuelle overvåkningsbilder.

Målet er å få en klar forståelse av hendelsesforløpet og å sikre at rettferdigheten skjer fyllest. Denne saken vil bli etterforsket grundig og profesjonelt for å sikre at alle relevante aspekter blir belyst





