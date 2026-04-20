Drap på Ammerud: Siktede er tidligere dømt for alvorlig vold

En mann i 20-årene er siktet for drap etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en leilighet på Ammerud i Oslo. Den siktede har en historikk med voldelige trusler.

Søndag formiddag ble en tragisk hendelse avdekket i en leilighet på Ammerud i Oslo, hvor en mann i 40-årene ble funnet død. Politiet mottok meldingen og rykket raskt ut til adressen, der de fant en mann i 20-årene. Vedkommende, som ikke er registrert bosatt i hovedstaden, ble umiddelbart pågrepet og siktet for drap. Politiet har i ettertid bekreftet at de to involverte partene hadde en forutgående relasjon, noe som nå utgjør et sentralt punkt i den videre etterforskningen.

Hva som nøyaktig utløste den fatale hendelsen, er det foreløpig for tidlig for politiet å konkludere om, men tekniske undersøkelser og avhør av vitner vil stå sentralt i tiden fremover. Den siktede mannen er allerede et kjent navn i politiets registre. Blant annet ble han i 2022 dømt av Oslo tingrett for alvorlige trusler mot en ansatt ved en pizzarestaurant i Oslo. Hendelsesforløpet fra 2022 vitner om en mann med historikk for voldelig impulsivitet. Etter en kveld med betydelig alkoholinntak oppstod en konflikt knyttet til betaling av en taxireise. Da taxien forlot stedet med siktedes mobiltelefon som pant, returnerte han til sin bolig for å hente to kjøkkenkniver. Han oppsøkte deretter den lokale pizzarestauranten hvor han gikk løs på inventaret og utøvde direkte trusler mot de ansatte. I retten forklarte han at det gikk i svart for ham, en forklaring som underbygger et mønster av manglende impulskontroll. Dokumentasjon fra hendelsen viste tydelige merker etter knivstikk i disken, og det ble konstatert en svært høy promille på 2,44 hos gjerningspersonen ved pågripelsen. Mandag formiddag ble det gjennomført varetektsfengsling i Oslo tingrett. Advokat Cecilie Nakstad, som representerer den siktede, har opplyst at klienten foreløpig ikke er i stand til å la seg avhøre. Det har ikke blitt fremmet formelle forklaringer i selve drapssaken ennå, da forsvareren vurderer at klientens tilstand ikke er forsvarlig for avhørssituasjoner på nåværende tidspunkt. Politiet jobber nå for fullt med å kartlegge hendelsesforløpet på Ammerud og sikre bevis som kan belyse relasjonen mellom de to mennene ytterligere. Saken har rystet lokalmiljøet, og politiet oppfordrer alle som kan sitte på informasjon eller observasjoner fra området til å ta kontakt. Videre etterforskning vil forhåpentligvis gi svar på de mange ubesvarte spørsmålene knyttet til den tragiske dødshendelsen, samtidig som rettsapparatet vil måtte ta stilling til den siktedes psykiske helse og historikk





