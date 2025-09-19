Drapet på Charlie Kirk: Bekymring for transmiljøet etter arrestasjonen

Etter drapet på den profilerte politiske aktivisten Charlie Kirk, er det bekymring for transmiljøet i USA. Konspirasjonsteorier og falske påstander spres, noe som fører til frykt og bekymring blant transpersoner og aktivister. Flere rettighetsorganisasjoner uttrykker bekymring for økt vold og diskriminering.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. 22-åringen, Tyler Robinson, ble tirsdag siktet for drapet på den profilerte politiske aktivisten Charlie Kirk , 31 år. Påtalemyndigheten i Utah krever dødsstraff for Robinson, som de mener handlet alene. President Donald Trump og hans administrasjon har lagt skylden for økt politisk vold på venstresiden, noe som har skapt en polarisert atmosfære.

Samtidig spres konspirasjonsteorier over hele USA, der flere peker på Robinsons romkamerat, en person som ifølge Robinsons mor er en «biologisk mann som var i ferd med å gjennomgå en kjønnsbekreftende behandling». Denne utpekingen har ført til bekymring i transmiljøet og blant rettighetsorganisasjoner. Kritikere frykter at usanne påstander og retorikk kan sette en allerede sårbar gruppe i fare, og at dette kan føre til økt vold og diskriminering. Transaktivister og leder av transorganisasjonen The Christopher Street Project, Tyler Hack, uttrykker bekymring. Hack mener at koblingen av skytingen til transpersoner er en retorikk som setter en allerede sårbar gruppe i enda større fare. Han sier at det har kommet verbale angrep fra folkevalgte i Kongressen og i regjeringen. Hack sier også at det er viktig å huske at Robinson ikke var trans, og at romkameraten samarbeider med politiet. Det er viktig å huske at å demonisere en hel gruppe for handlingene til én person er farlig. VG har snakket med tre amerikanske transorganisasjoner, alle er dypt bekymret for det som nå skjer. De er bekymret for transpersoners sikkerhet og frykter at den falske fortellingen om at transpersoner er farlige, kan øke frykten for miljøet som helhet. Situasjonen har forverret seg etter drapet, og det har kommet meldinger om at noen av hylsene var inngravert med tekst som ga uttrykk for «transideologi». Utah-guvernøren har senere lagt frem hva som skal ha stått på hylsene, men indikerte ikke noe om transreferanser. Ifølge Utah-guvernør Spencer Cox (R) var det følgende skrift på hylsene: Robinson skal ha innledet et forhold til romkameraten. Etter drapet på Kirk, skal Robinson ha erkjent drapet på Kirk i tekstmeldinger til romkameraten. «Jeg hadde fått nok av hatet hans. Noe hat kan ikke forhandles bort», svarte Robinson på spørsmål om hvorfor han drepte Kirk. Bakgrunn: Dette er bevisene mot Robinson Kirk, som var evangelikal kristen, var en uttalt motstander av transpersoners rettigheter, og organisasjonen hans Turning Point sponset demonstrasjoner mot medisinsk behandling av transpersoner, ifølge Reuters. Vold mot transpersoner i USA er et stort problem, og aktivister er bekymret for at dette kan eskalere ytterligere. Konspirasjonsteorier er blitt mainstream i USA, og det bidrar til å legitimere angrep på sårbare grupper. Hack sier at vold mot transpersoner i USA har eskalert siden Trump ble president i januar, og allerede i hans første periode nær doblet volden seg. Kat Rohn, leder for organisasjonen Out Front, Minnesotas største LHBTQ-organisasjon, deler Tyler Hacks analyse. Rohn sier at de gjøres til syndebukker i denne saken, selv om det ikke finnes bevis på at transmiljøet hadde noe å gjøre med drapet. 