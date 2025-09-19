Drapet på Charlie Kirk: Konspirasjonsteorier og frykt i transmiljøet

Etter drapet på den profilerte politiske aktivisten Charlie Kirk, spres konspirasjonsteorier som kobler transmiljøet til hendelsen. Transrettighetsgrupper uttrykker bekymring for økt diskriminering og vold.

22-åringen ble tirsdag siktet for drapet på den profilerte politiske aktivisten Charlie Kirk (31). Påtalemyndigheten i Utah krever dødsstraff. De mener Robinson handlet alene. President Donald Trump og hans administrasjon har lagt skylden for økt politisk vold på venstresiden, og skal gå etter liberale grupper og organisasjoner. Kirks venn til VG: Fortsatt i sjokk.

Samtidig spres konspirasjonsteorier over hele USA, der flere peker på Robinsons romkamerat. Etter drapet har flere lagt skyld på transmiljøet. Det er farlig, og gjør folk veldig bekymret. Vi kan ikke demonisere en hel gruppe for handlingene til én person. Det sier Tyler Hack, leder i transorganisasjonen The Christopher Street Project, til VG. VG har snakket med tre amerikanske transorganisasjoner. Alle er dypt bekymret for det som nå skjer. Robinson skal ha innledet et forhold til romkameraten, som ifølge Robinsons mor er en biologisk mann som var i ferd med å gjennomgå en kjønnsbekreftende behandling. Moren har forklart i avhør at sønnen det siste året skal ha blitt mer politisk og tydeligere i sin støtte til homofile og transpersoners rettigheter. Etter drapet på Kirk, skal Robinson ha erkjent drapet på Kirk i tekstmeldinger til romkameraten. Jeg hadde fått nok av hatet hans. Noe hat kan ikke forhandles bort, svarte Robinson på spørsmål om hvorfor han drepte Kirk. Kirk, som var evangelikal kristen, var en uttalt motstander av transpersoners rettigheter, og organisasjonen hans Turning Point sponset demonstrasjoner mot medisinsk behandling av transpersoner, ifølge Reuters. Ifølge Utah-guvernør Spencer Cox hadde romkameraten ingen forkunnskap og fikk sjokk over det som hadde skjedd. Vedkommende skal ha overlevert all kommunikasjon til politiet. Nå henges romkameraten ut over hele landet. Transaktivist Tyler Hack sier dette påvirker transmiljøet i USA. Det har kommet verbale angrep fra folkevalgte i Kongressen og i regjeringen de siste dagene, ifølge Hack. Hen nevner Sør-Carolina-republikaner Nancy Mace, som hevdet at gjerningspersonen var tranny eller pro-tranny. Tyler Robinson var ikke trans. Romkameraten er samarbeidsvillig. Å koble skytingen til transpersoner er en retorikk som setter en allerede sårbar gruppe i enda større fare, mener Hack. Timer etter drapet verserte det meldinger om at noen av hylsene var inngravert med tekst som ga uttrykk for transideologi. Utah-guvernøren har senere lagt frem hva som skal ha stått på hylsene, og indikerte ikke noe om transreferanser. Ifølge Utah-guvernør Spencer Cox (R) var det følgende skrift på hylsene: Oversvømmes av falske påstander: Dette vet vi om drapet Det med kulene skapte panikk, sier Hack, som jobber for transpersoners rettigheter i USA. Hen understreker at organisasjonen fordømmer drapet på Charlie Kirk på det sterkeste, og ikke ønsker at noen uansett politiske meninger skal utsettes for vold. Hack mener konspirasjonsteorier er blitt mainstream i USA, og at det bidrar til å legitimere angrep på sårbare grupper. Vold mot transpersoner i USA er et stort problem. Det har eskalert siden Trump ble president i januar, og allerede i hans første periode nær doblet volden seg, sier Hack. Absolutt, ja, noen ganger. Det er mer vold mot oss transpersoner i USA nå. Jeg vil at alle transpersoner skal kunne leve uten frykt. Men det er ikke tilfellet. Kat Rohn, leder for organisasjonen Out Front, Minnesotas største LHBTQ-organisasjon, deler Tyler Hacks analyse. Her i Minnesota hadde vi nylig et politisk attentat mot folkevalgte, så for oss er politisk vold enda mer personlig, sier Rohn til VG. Vi ser en økning i direkte angrep mot transpersoner. Vi gjøres til syndebukker i denne saken, selv om det ikke finnes bevis på at transmiljøet hadde noe å gjøre med drapet. Jack Gillard-Rayer i den New York-baserte organisasjonen Sylvia Rivera Law Project, som tilbyr transpersoner juridisk hjelp, sier til VG at de er bekymret for transpersoners sikkerhet. Denne falske fortellingen om at transpersoner er farlige har økt frykten for miljøet som helhet. Folk forteller oss om en økning i trusler som en konsekvens av den sittende administrasjonen. Denne saken belyser en rekke komplekse problemstillinger knyttet til politisk vold, transpersoners rettigheter og spredningen av konspirasjonsteorier i USA. Det sentrale er drapet på Charlie Kirk, en fremtredende politisk aktivist som var kjent for sine konservative synspunkter og motstand mot transpersoners rettigheter. Drapsmannen, Tyler Robinson, er siktet for drapet og påtalemyndigheten krever dødsstraff. Samtidig som rettsvesenet jobber med å avdekke sannheten bak drapet, har en bølge av konspirasjonsteorier og falske påstander spredd seg, spesielt rettet mot transmiljøet. Flere aktører, inkludert transrettighetsgrupper og eksperter, uttrykker bekymring for at disse teoriene kan føre til økt diskriminering og vold mot transpersoner. Bekymringen for transpersoners sikkerhet forsterkes av den politiske retorikken og den generelle polariseringen i det amerikanske samfunnet. President Trumps administrasjon har blitt anklaget for å bidra til et klima der politisk vold og hatretorikk mot sårbare grupper øker. Flere transaktivister og representanter for LHBTQ-organisasjoner peker på en økning i trusler og vold mot transpersoner siden Trump tiltrådte som president. De frykter at konspirasjonsteorier og falske fremstillinger av transpersoner som farlige vil føre til ytterligere eskalering av volden. Den falske koblingen mellom transmiljøet og drapet på Charlie Kirk har ført til en dyp bekymring blant transpersoner og deres støttespillere. Retorikken fra enkelte politikere og spredningen av konspirasjonsteorier har skapt et klima av frykt og utrygghet. Transaktivister og rettighetsgrupper jobber for å avkrefte falske påstander og informere om de reelle forholdene. De understreker viktigheten av å beskytte transpersoner og bekjempe diskriminering og vold. Samtidig krever de at politiske ledere tar avstand fra hatretorikk og bidrar til å skape et tryggere samfunn for alle. Den tragiske hendelsen har aktualisert behovet for en bredere diskusjon om politisk vold, hatretorikk og konsekvensene av spredningen av falske nyheter og konspirasjonsteorier i et polarisert samfunn





