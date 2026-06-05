Drapet på Henry Nowak: Et eksempel på korrupsjon i myndighetsapparatet

Storbritannias politiske klasse er rystet over drapet på Henry Nowak, og det med god grunn. Den utilstrekkelige responsen fra store deler av myndighetsapparatet er et eksempel på hvordan progressiv woke-politikk har korrumpert institusjoner i vestlige demokratier, inkludert politi og domstoler.

Storbritannias politiske klasse er rystet over drapet på Henry Nowak , og det med god grunn. Den utilstrekkelige responsen fra store deler av myndighetsapparatet er et eksempel på hvordan progressiv woke-politikk har korrumpert institusjoner i vestlige demokratier, inkludert politi og domstoler.

Henry Nowak var en hvit 18 år gammel universitetsstudent. Han ble knivstukket til døde mens han gikk hjem etter en kveld ute med venner 3. desember. DREPT ETTER FALSKE ANKLAGER: Henry Nowak ble feilaktig anklaget for å ha utsatt en britisk sikhisk mann for rasistiske ytringer. Vickrum Digwa, som forrige uke ble dømt for drapet, brukte en åtte tommer lang kniv som angivelig var en sikhisk seremoniell religiøs gjenstand.

Etter angrepet ringte Digwa politiet og fortalte en oppdiktet historie om at Nowak hadde angrepet ham mens han brukte et rasistisk skjellsord. På dette grunnlaget la politibetjentene Nowak i håndjern mens han lå døende på bakken. De ignorerte ham da han gjentatte ganger forsøkte å fortelle at han var blitt knivstukket og ikke fikk puste. Først da han mistet bevisstheten, ga de ham medisinsk hjelp, men da var det for sent.

Tragedien har igjen vekket en rekke spenninger som lenge har ulmet rett under overflaten i Storbritannia. En av dem er oppfatningen om at britiske myndigheters overdrevne rasesensitivitet fører til sammenbrudd i grunnleggende statlig kompetanse. Dette er det vanskelig å være uenig i. Storbritannias sosiale og politiske spenninger vil bare bli verre så lenge landets ledende politikere fortsetter å fornekte virkeligheten.

DREPT AV POLITIET: Dette skjermbildet fra et politikamera ble tatt 3. desember 2025. Den viser den 18 år gamle studenten Henry Nowak som blir lagt i håndjern av politiet før sin død, etter en falsk påstand om rasehets.





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Henry Nowak Drap Politi Myndighetsapparat Woke-Politikk Korruksjon

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