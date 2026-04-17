Tre menn er pågrepet og siktet for drapet på en kvinne i 30-årene på Grønland i Oslo. En av de siktede ble pågrepet utendørs mens han direktesendte på TikTok.

En oppsiktsvekkende pågripelse fant sted mandag ettermiddag da en 35 år gammel mann, nå siktet for drapet på en kvinne i 30-årene på Grønland i Oslo , ble arrestert mens han direktesendte på plattformen TikTok. Hendelsen, som ble fanget på video, viser en politibetjent som konfronterer den siktede mannen og ber ham om å slå av sendingen. Mannen, som opprinnelig ser ut til å være uvitende om at han er live, sier til seerne at de er på luften.

Dagbladets kilder bekrefter hendelsesforløpet som er dokumentert i videoopptaket. Politiet i Oslo har valgt å ikke kommentere detaljer rundt pågripelsen eller selve saken. Kvinnen ble funnet livløs i en heis på lørdag formiddag, og til tross for livreddende tiltak, ble hun erklært død på stedet. Tre menn, i alderen 32, 35 og 37 år, er nå siktet i saken. Politiet har tidligere uttalt at pågripelsene ble utført uten dramatikk. Advokat Daniel Storrvik, som representerer 35-åringen, har bekreftet at hans klient samarbeider fullt ut med politiet. Storrvik har uttalt at 35-åringen og den avdøde kvinnen hadde en vennskapelig relasjon og deltok i et sosialt lag sammen kvelden før hendelsen. Forsvareren formidler at klienten er sterkt preget av situasjonen, både av å være siktet i en sak han hevder å ikke ha noe med, og av kvinnes død. 35-åringen har gitt politiet sin forklaring på hvor han befant seg den aktuelle dagen, og beskriver kvelden som normal. Foreløpige funn fra obduksjonen har vært avgjørende for at politiet anser kvinnen som drept, ifølge politiadvokat Hermanrud Strand. Politiet har foreløpig ikke ønsket å uttale seg om eventuelle beslag eller om kvinnen hadde synlige skader. Bistandsadvokat Monica Lindbeck, som representerer de etterlatte, opplyser at familien har det tungt og er i sorg. Hun understreker viktigheten av respekt for de avdøde og at de etterlatte får sørge i fred, og peker på at den omfattende medieomtalen og spredningen av rykter i sosiale medier skaper en ekstra belastning. 35-åringen har en lang historie med domfellelser, inkludert flere tidligere straffedommer. Blant annet er han dømt for grovt ran, legemsbeskadigelse og trusler. Flere av disse dommene er fra før han fylte 18 år. I 2015 uttalte han i intervjuer at han hadde lagt det kriminelle livet bak seg, men ble to år senere dømt for et brutalt hjemmeran. I denne dommen beskrives det hvordan han og flere andre, iført finlandshetter, gjennomførte et ransinnbrudd med våpen og utøvde vold og trusler mot et par i deres hjem. Kvinnen i dette ranet ble også holdt fanget i ti minutter. Retten har tidligere bemerket hans egen beskrivelse av seg selv som tidligere «superkriminell», og dette, sammen med en rekke tidligere dommer for ran, vold, trusler og frihetsberøvelse, ble sett på som skjerpende. I 2017 ble han diagnostisert med en asosial personlighetsforstyrrelse, og sakkyndige advarte om økt risiko for voldelig atferd ved rusmisbruk. På det tidspunktet hevdet 35-åringen å ha lagt gamle vaner bak seg, flyttet og fått jobb. Den politiske arenaen i USA byr også på drama, der New Yorks ordfører Zohran Mamdani og tidligere president Donald Trump har gått fra vennskapelig omgang til kraftig kritikk av hverandre





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drap Oslo Pågripelse Tiktok Etterforskning

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »