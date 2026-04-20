Drapssiktet mann på Ammerud tidligere domfelt for knivtrusler

En mann i 20-årene er siktet for drap etter at en mann i 40-årene ble funnet død på Ammerud i Oslo. Den siktede er en kjenning av politiet med en voldelig forhistorie.

Søndag ble en tragisk hendelse avdekket på Ammerud i Oslo , der en mann i 40-årene ble funnet død i en leilighet. Politi et rykket ut til adressen etter en melding og pågrep raskt en mann i 20-årene som befant seg på stedet. Den siktede, som ikke er registrert bosatt i hovedstaden, er nå siktet for drap. Politi et har i en uttalelse bekreftet at de to involverte kjente hverandre fra før, noe som danner grunnlaget for den videre etterforskningen.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for kriminalteknikere og etterforskere for å kartlegge hendelsesforløpet og fastslå hva som konkret skjedde forut for det dødelige utfallet. Det er kommet frem at den siktede 20-åringen ikke er ukjent for politiet. Tidligere rettsdokumenter viser at han i 2022 ble dømt for alvorlige trusler. Den gangen oppsto en konfrontasjon ved en pizzarestaurant i Oslo etter at mannen hadde vært ute på byen. Da han ikke var i stand til å gjøre opp for en taxireise, oppsto en konflikt som eskalerte voldsomt. Mannen dro hjem, hentet to kjøkkenkniver, og returnerte til restauranten. I rettens vurdering kom det frem at siktede hevdet det gikk i svart for ham i gjerningsøyeblikket, en forklaring som går igjen i saker preget av høy ruspåvirkning. Under hendelsen skal han ha truet en ansatt på livet gjentatte ganger mens han slo knivene ned i disken, noe som etterlot tydelige merker i inventaret. Da politiet ankom pizzarestauranten i 2022, ble det målt en promille på hele 2,44 hos den nå drapssiktede mannen. Han ble den gang pågrepet uten videre dramatikk, men episoden viser et mønster av voldsutøvelse. I den nåværende drapssaken har politiet foreløpig ikke gjennomført formelle avhør av 20-åringen. Forsvarer Cecilie Nakstad har uttalt at hun har hatt en innledende samtale med sin klient, men at vedkommende per nå ikke er i en tilstand som gjør det forsvarlig å gjennomføre et politiavhør. Mandag vil saken bli presentert for Oslo tingrett i forbindelse med begjæring om varetektsfengsling. Politiet jobber nå på spreng med å sikre tekniske spor i leiligheten på Ammerud og gjennomføre vitneavhør for å få et fullstendig bilde av relasjonen mellom partene og motivet bak hendelsen. Lokalsamfunnet på Ammerud er preget av hendelsen, og politiet understreker at etterforskningen er i en tidlig, men intensiv fase





IT-problemer hos politiet rammet rettssak i OsloTest av strømforsyning ved et datasenter slo ut politiets IT-systemer onsdag morgen. Det førte til problemer både i rettssalen og lange køer på Gardermoen.

