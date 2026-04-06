Drektig hjort skutt i Tvedestrand – politiet ber om hjelp fra publikum

En drektig hjort ble funnet drept ved Englandsmyra i Tvedestrand. Viltnemnda og politiet etterforsker saken og ber om hjelp fra publikum etter skytingen på påskeaften. Politiet har foreløpig ikke kapasitet til å undersøke saken, men oppfordrer vitner til å melde seg.

Påskeaften klokken 22.30 hørte naboer et kraftig smell ved Englandsmyra på Lagveien i Tvedestrand . Det var bekmørkt da skuddet falt, og flere naboer reagerte umiddelbart på lyden. Da noen av dem undersøkte hva som hadde skjedd, fikk de beskjed av noen personer på stedet om at det var en bil som hadde punktert, ifølge Kåre Sander Nilsen fra fallviltgruppa. Denne forklaringen viste seg raskt å være usann.

Nilsen og kollega Håmund Brockmann dro ut til området søndag morgen, da det ble lyst, for å lete etter et mulig skadet eller dødt dyr, og mistanken deres viste seg dessverre å stemme.\I søket fant viltnemnda en drektig hjort bare fem meter fra veikanten. Brockmann beskriver hendelsen som forferdelig dårlig gjort og miljøkriminalitet på sitt verste. Nilsen, som bekreftet at det var et skudd fra et våpen, mener naboenes raske reaksjon kan ha forhindret gjerningspersonene fra å ta med seg det døde dyret. Han legger til at hendelsen kan være mer alvorlig enn en enkeltstående episode, og antyder muligheten for en mer organisert form for ulovlig jakt. I tillegg til funnet av den drektige hjorten, har vitner observert biler i området og kan ha bilder av disse, noe som vil være nyttig for politiet når de får tid til å etterforske saken. Hjorten skulle etter planen ha kalvet om omtrent en måned.\Etter funnet av den døde hjorten, dro fallviltgruppen til politistasjonen på Grenstøl for å melde saken. Men politiet hadde ikke kapasitet til å komme til stedet, og det var heller ingen politifolk til stede på lokalkontoret i Tvedestrand. Til tross for politiets manglende tilstedeværelse oppfordrer Nilsen og Brockmann vitner til å melde seg til politiet og komme med informasjon. Fallviltgruppen oppfordrer alle som har sett eller hørt noe i området til å kontakte politiet. Tvedestrand kommune vil anmelde saken så snart politiet åpner kontoret igjen, som forventes å være på tirsdag. Nilsen understreker alvorligheten av saken og oppfordrer de som kan være involvert til å melde seg for politiet før de blir oppsøkt. Han påpeker også at hendelsen reiser spørsmål om hvorvidt dette kan være en del av en større, mer organisert aktivitet med ulovlig jakt





