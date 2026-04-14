Dristig IKEA-tyveri i Portugal: Kvinner stjal møbler for tusenvis av euro

Fem kvinner er mistenkt for å ha stjålet møbler fra et IKEA-varehus i Portugal. Politiet etterforsker saken og har identifisert minst én av de mistenkte.

Hør på saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Dette er en sak som har fått oppmerksomhet i Portugal og nå også i Norge, spesielt etter at detaljer om hendelsen ble publisert i den portugisiske avisen Correio da Manhã. Avisen skriver at fem kvinner skal ha utført et tilsynelatende svært planlagt tyveri fra et IKEA -varehus i Matosinhos, like utenfor Porto. Kvinnene skal ha vært elegant kledd og tilsynelatende målrettet i sine handlinger. De skal ha plukket ut møbler for over 10 000 euro, en betydelig sum som indikerer omfanget av tyveriet. Noen av møblene skal ha blitt skannet og betalt for, noe som kan tyde på at de forsøkte å skjule omfanget av tyveriet. Men det meste av varene skal ha blitt båret rett gjennom selvbetjentkassene, uten å bli registrert eller betalt for. Dette gir inntrykk av en dristig og velregissert plan. De stjålne varene skal deretter ha blitt lastet ned i en heis til parkeringskjelleren, hvor en varebil ventet for å frakte dem bort. Tyveriet ble angivelig oppdaget av en sikkerhetsvakt som forsøkte å stanse kvinnene. Det er uklart hvordan vakten forsøkte å gripe inn, men det er åpenbart at han ikke lyktes i å forhindre flukten. Kvinnene skal ha kommet seg inn i en Porsche med noen få varer, mens varebilen og resten av møblene ble etterlatt på åstedet. Dette kan indikere en rask og velorganisert fluktplan.

IKEA Matosinhos, hvor tyveriet fant sted, ligger i nærheten av storbyen Porto. Hendelsen fant sted onsdag, og det har allerede blitt bekreftet av portugisisk politi overfor VG. Politiet har uttalt at de er kjent med saken og at de har funnet de stjålne gjenstandene på parkeringsplassen. Polícia de Segurança Pública (PSP) i Porto har bekreftet dette overfor VG. Videre etterforsking avhenger av en anmeldelse fra IKEA, som er den fornærmede parten i denne saken. Det er derfor avgjørende at IKEA anmelder tyveriet for at politiet skal kunne fortsette etterforskningen og potensielt stille de involverte personene til ansvar.

Correio da Manhã rapporterer også at politiet i Porto har identifisert minst én av kvinnene gjennom overvåkningsbilder fra varehuset. Det er ikke spesifisert hvilke bevis som foreligger på overvåkningsbildene, men det antyder at politiet har konkrete spor å følge. Kvinnen skal være en lokal forretningskvinne, og det er interessant å merke seg at hennes ektemann nylig ble pågrepet for grov narkotikahandel. Dette kan gi en indikasjon på bakgrunnen for hendelsen og potensielt kaste lys over motivet for tyveriet. Det er mulig at denne koblingen vil bli en del av politiets etterforskning. Politiet har ikke gitt ytterligere detaljer om identiteten til de andre involverte eller omfanget av overvåkningsbildene. Saken utvikler seg raskt, og det er forventet at flere detaljer vil komme frem etter hvert som etterforskningen skrider frem. Den potensielle koblingen til narkotikahandel gir også saken en ekstra dimensjon, og det er spennende å se hva som vil skje videre.





