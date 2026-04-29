Drivstoffavgiftskrise: Høyre krever pause i vedtak – Sp raser mot regjeringen

Finansministerens varsel om at drivstoffavgiftskuttene kan være ulovlige skaper politisk uro og bekymring i næringslivet. Høyre vil fremme forslag om å sette vedtakene på pause, mens Senterpartiet kritiserer regjeringen for manglende styring.

Finansminister ens håndtering av drivstoffavgiftskuttene skaper politisk uro og bekymring i næringsliv et. Kritikken hagler etter at Jens Stoltenberg (Ap) har varslet at de nylig vedtatte kuttene i drivstoffavgiftene høyst sannsynlig er ulovlige, noe som potensielt kan føre til at bedrifter må betale tilbake mottatt støtte.

Dette gjelder spesielt fire forslag fra Senterpartiet som omhandlet reduksjoner i CO₂-avgiften for anleggsdiesel, autodiesel og innenriks sjøfart. Situasjonen har utløst en skarp reaksjon fra Høyre, som mener finansministeren burde ha involvert partiene på Stortinget i forkant for å sikre lovlig gjennomføring av vedtakene. Nikolai Astrup, Høyres finanspolitiske talsperson, understreker at finansministeren nå må ta ansvar for situasjonen og at Høyre vil fremme et forslag på torsdag for å sette vedtakene på pause inntil videre.

Målet er å finne en løsning som sikrer at næringslivet mottar de nødvendige lettelsene uten å skape ytterligere uforutsigbarhet. Astrup poengterer at avgiftene skal ned, men at dette må skje på en forsvarlig måte som garanterer hjelp til bedriftene. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er svært kritisk til regjeringens håndtering og beskriver situasjonen som en krise for anleggsnæringen og transportbransjen.

Han stiller spørsmål ved om Ine Eriksen Søreide (H) har hatt kontakt med anleggsfirmaer i det siste, og hevder at regjeringen viser null styring ved å snu i siste liten før avgiftskuttene skulle tre i kraft. Vedum har lenge vært en sterk forkjemper for å hjelpe anleggsbransjen med de høye drivstoffprisene, og han uttrykte forrige uke at det var “utenkelig” at norske bedrifter skulle bli pålagt å betale tilbake avgiftskuttene.

Han retter også skarp kritikk mot Høyres stortingsgruppe, som han mener mangler kontakt med næringslivet utenfor de store byene. Denne kritikken understreker den økende spenningen mellom regjeringspartiene og opposisjonen, samt den dype bekymringen i næringslivet over den usikre situasjonen. Det er tydelig at Vedum mener regjeringen har sviktet i sin oppgave med å støtte viktige næringer i en vanskelig tid. Han fremstiller situasjonen som et resultat av manglende forståelse for realitetene i anleggsbransjen og transportsektoren.

Konsekvensene av at avgiftskuttene er ulovlige kan bli betydelige for mange bedrifter. Å måtte betale tilbake mottatt støtte vil kunne skape store økonomiske problemer, spesielt for mindre selskaper. Dette kan føre til konkurser, nedbemanninger og en generell svekkelse av norsk næringsliv. Usikkerheten rundt avgiftskuttene har allerede skapt en ugunstig situasjon for investeringer og planlegging i anleggsbransjen og transportsektoren.

Bedrifter er nå nødt til å vurdere alternative strategier og budsjettere for potensielle tilbakebetalinger. Høyres forslag om å sette vedtakene på pause er et forsøk på å dempe denne usikkerheten og gi næringslivet tid til å tilpasse seg. Samtidig er det viktig å finne en løsning som sikrer at de nødvendige lettelsene blir gjennomført på en lovlig og forsvarlig måte. Debatten om drivstoffavgiftene illustrerer de komplekse utfordringene knyttet til å balansere hensynet til miljøet, næringslivet og statens inntekter.

Det er tydelig at det er behov for en bredere politisk dialog og en mer grundig vurdering av konsekvensene før man vedtar slike inngripende tiltak





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INP fortsetter støtten til Bergen-byrådet etter helgens forhandlingerIndustri- og næringspartiet (INP) har bestemt seg for å fortsette støtten til det Høyre-ledede byrådet i Bergen, etter en helg med samtaler. Avgjørelsen kommer etter misnøye med manglende fremdrift i en sak om en egen klagesaksenhet for Plan- og bygningsetaten.

Read more »

Fremskrittspartiet kritiserer forslag om aldersgrense for sosiale medierFremskrittspartiet er sterkt kritisk til regjeringens plan om å innføre aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier. Stortingsrepresentant Simen Velle mener det er et angrep på ytringsfriheten. Høyre og andre partier støtter forslaget for å beskytte barn og unge.

Read more »

EU vedtar historiske kjæledyrregler – Norge må tilpasse segEuropaparlamentet er i ferd med å vedta nye regler for ID-merking og sporbarhet av hunder og katter. Loven vil også gjelde for Norge og innebærer en rekke endringer i hvordan vi registrerer og behandler våre kjæledyr.

Read more »

Eliteserien omorganiseres på grunn av VM – Serierunde flyttetNFF har flyttet en hel serierunde i Eliteserien og justert datoen for supercupfinalen for å håndtere utfordringene som fotball-VM skaper for terminlisten. Klubber med spillere i VM-troppen kan kreve utsettelse av kamper.

Read more »

Frp og Høyre får flertall alene på ny måling – Ap under 20 prosentFrp er klart størst på nok en meningsmåling. Sammen med Høyre får partiet flertall på Stortinget, uten Kristelig Folkeparti og Venstre, som begge er under sperregrensen.

Read more »