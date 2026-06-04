Drivstoffkrise på Krym-halvøya: Russland sliter med tilgangen til drivstoff

Det var den amerikanske politikeren John McCain som i 2014 langet ut mot Vladimir Putins Russland etter annekteringen av Krym-halvøya. Etter nesten fire og et halvt år med fullskalainvasjonen av Ukraina sliter Russland – igjen – med tilgangen til drivstoff i enkelte regioner. – Jeg ser ingen vei ut for Russland med det første, sier Palle Ydstebø til Nettavisen. Han er oberstløytnant og hovedlærer i landmakt ved Krigsskolen. Les mer: Drivstoffkrise på Krym-halvøya: Innfører rasjonering Fullstendig stopp i sivilt salg på KrymPå den okkuperte Krym-halvøya var det onsdag morgen fullstendig salgsstans til sivile forbrukere, etter flere dager med rasjonering og drivstoffkuponger. Torsdag er det igjen salg til vanlige forbrukere, men kun via kuponger, og flere bensinstasjoner er helt tomme for flere typer drivstoff. – På Krym er det kilometerlange køer for å fylle bensin. Markedet forventer at krisen vil ramme store deler av landet, skrev den uavhengige russiske telegramkanalen Astra tirsdag.

Det var den amerikanske politikeren John McCain som i 2014 langet ut mot Vladimir Putin s Russland etter annekteringen av Krym-halvøya. Etter nesten fire og et halvt år med fullskalainvasjonen av Ukraina sliter Russland – igjen – med tilgangen til drivstoff i enkelte regioner.

– Jeg ser ingen vei ut for Russland med det første, sier Palle Ydstebø til Nettavisen. Han er oberstløytnant og hovedlærer i landmakt ved Krigsskolen. Les mer: Drivstoffkrise på Krym-halvøya: Innfører rasjonering Fullstendig stopp i sivilt salg på KrymPå den okkuperte Krym-halvøya var det onsdag morgen fullstendig salgsstans til sivile forbrukere, etter flere dager med rasjonering og drivstoffkuponger. Torsdag er det igjen salg til vanlige forbrukere, men kun via kuponger, og flere bensinstasjoner er helt tomme for flere typer drivstoff.

– På Krym er det kilometerlange køer for å fylle bensin. Markedet forventer at krisen vil ramme store deler av landet, skrev den uavhengige russiske telegramkanalen Astra tirsdag. Les også: Innfører unntakstilstand etter ukrainsk angrep Tre kritiske årsaker til kollapsen på KrymKrym-halvøya merket den russiske drivstoffmangelen først, fordi Russland har store problemer med å sende bensin dit.

Det er det flere grunner til: Den russiske krigsbloggeren Fighterbomber, som egentlig heter Ilya Tumanov og er kaptein i det russiske flyvåpenet, skriver at drivstoff kun fraktes inn med jernbanevogner over Kertsj-brua i nødstilfeller. Under angrepet mot brua i 2022 tok det fyr i et tog som fraktet drivstoff. Astra har lest en gruppechat for sjåfører som jevnlig kjører på Russlands landkorridor over Ukraina mot Krym.

Der forteller sjåfører at de kjører med hjertet i halsen i 130–140 kilometer i timen i frykt for ukrainske droner, og at man frarådes å stanse utenfor bebygde områder. Les mer: Russisk økonomi i kne: Putin nekter å kutte Misnøye blant russiske soldaterDen russiske krigsbloggeren To Majorer hevder at de sivile selskapene som vanligvis frakter drivstoff til Krym via okkuperte Ukraina nå kvier seg for å kjøre langs veien.

Den ukrainske partisangruppen «Atesh» meldte allerede 30. mai om panikkartede tiltak langs landkorridoren, der militære kjøretøy tvinges opp i ekstreme hastigheter for å unngå å bli truffet. Atesh beskriver tiltakene som et utslag av russisk desperasjon, og siterer interne kilder på at logistikk-krisen bare vil forverre seg. Partisanene hevder også at russiske soldater åpenlyst krangler om de nye ordrene, spesielt fordi sårbart utstyr for elektronisk krigføring flyttes fra fronten for å beskytte lastebilene. – Soldatene klager åpenlyst til hverandre.

Folk blir hentet og utstyr blir flyttet, men resultatene uteblir, skriver partisanene. De legger til at de nye tiltakene har begrenset effekt mot ukrainske droner, ettersom mange av disse styres via satellittsystemet Starlink, som Russland uansett ikke klarer å blokkere. Hold deg oppdatert på krigen i Ukraina med Ukrainapodden, en podkast fra Nettavisen her: Vil du se neste video?

Får folk til å lure: – Hva gjør han?0:50 Palle Ydstebø gjestet Ukrainapodden i august i fjor, da var det også bensinkrise i Russland. Ukrainsk dronestrategi undergraver Russlands stridsevnePalle Ydstebø ved krigsskolen understreker at Russland har slitt med lokal drivstoffmangel i flere perioder tidligere, både i 2024 og 2025. – Det har stort sett vært snakk om bensinmangel, men også av og til diesel, forklarer han.

Les mer: Krise i Russland: – Tømmes for bensin Ukraina begynte å angripe russisk oljeinfrastruktur på starten av 2024. – Siden det har det gått i bølger, før det dro seg skikkelig til i fjor høst. Ukraina har fått flere og bedre droner, kombinert med at de siden 2023 har jobbet med å ødelegge russisk luftvern, sier oberstløytnanten. Han mener onsdagens angrep mot St. Petersburg er et godt eksempel på at Russland i dag har mangel på luftvern.

Angrepet skjer samme dag som åpningen av St. Petersburg Internasjonale Økonomiske Forum, hvor Vladimir Putin selv skal delta. Vil du se neste video? Får folk til å lure: – Hva gjør han?0:50 Ukrainske droneangrep på Russland får alvorlige og dyre konsekvenser. Militærekspert: – Undergraver Russlands stridsevne– I tillegg har droneutviklingen gjort at Ukraina nå dekker hele landfronten sør i okkuperte Ukraina i dybde, samtidig som de nå har veldig mange droner tilgjengelig.

De russiske avdelingene langs fronten lever av forsyningene de får langs denne ruten, så det er en undergraving av Russlands stridsevne, sier Ydstebø. Han ser ingen umiddelbar løsning for Russland på de ukrainske angrepene. – Foreløpig er ikke antall angrep på russiske forsyninger veldig store sammenlignet med hva som faktisk kjører gjennom, men fortsetter det slik er det bare et spørsmål om tid før Russlands kampkraft langs fronten i sør svekkes, avslutter han





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