Drivstoffkrise tvinger Lufthansa til store kutt; datterselskap legges ned

Lufthansa tvinges til å sette titalls fly på bakken og legge ned datterselskapet Lufthansa CityLine som følge av en akutt drivstoffkrise. Nedleggelsen av CityLine fremskyndes, og morselskapet pensjonerer flere store flytyper. Situasjonen er preget av uro, med frykt for ytterligere flystrikes både nasjonalt og internasjonalt.

Den tyske flygiganten Lufthansa melder om drastiske tiltak som følge av en alvorlig drivstoffkrise som har oppstått i kjølvannet av den spente geopolitiske situasjonen, som blant annet inkluderer den amerikansk-israeliske responsen på hendelser i Iran. Selskapet ser seg nødt til å sette et titalls fly på bakken for å håndtere de økende driftskostnadene.

Spesielt hardt rammes datterselskapet Lufthansa CityLine, hvor 27 fly nå blir permanent parkert. Som en direkte konsekvens av denne krisen, og tidligere planlagte omstruktureringer, opphører Lufthansa CityLine å eksistere.

Nedleggelsen av selskapet, som allerede var under vurdering, har blitt kraftig fremskyndet på grunn av de uholdbare drivstoffkostnadene og den generelle ustabiliteten i verdensmarkedet. Økonomisjef Till Streichert i Lufthansa uttrykker bekymring for de ansatte ved CityLine og understreker viktigheten av å finne nye stillinger innenfor konsernet for disse kollegene. Han beskriver nedleggelsen som et smertefullt steg, men nødvendig for selskapets langsiktige overlevelse.

I tillegg til kuttet i CityLine, vil Lufthansa som morselskap fase ut sine fire siste Airbus A340-fly, som dermed blir pensjonert. Videre vil to Boeing 747-400, også kjent som Jumbojet, bli satt på bakken inntil videre. Disse grepene signaliserer en tydelig strategi fra Lufthansas side for å redusere eksponeringen mot de volatiliteten drevet av den aktuelle krisen.

Situasjonen ved Lufthansa er langt fra unik. Flere andre flyselskaper har allerede advart om potensielle problemer med drivstofftilgang og prisøkninger i ukene som kommer. I Nigeria står flybransjen overfor en akutt krise, hvor lokale flyselskaper torsdag advarte om at de kan bli tvunget til å stanse all flyaktivitet allerede fra mandag.

Årsaken er en dramatisk prisøkning på drivstoff, som har steget med rundt 270 prosent siden slutten av februar. Airline Operators of Nigeria uttalte, ifølge avisene, at flyselskapenes inntekter for øyeblikket er utilstrekkelige til å dekke de økte drivstoffkostnadene alene. Denne uttalelsen belyser den alvorlige økonomiske belastningen som den globale drivstoffkrisen påfører luftfartsindustrien.

En flytur som har skapt oppstandelse involverer Icelandair. Et bilde av et av deres fly som flyr lavt over den islandske øya Heimaey har blitt beskrevet som svært uvanlig. Icelandair har uttalt at dette ikke er standard praksis, og at saken vil bli grundig gjennomgått internt. Det spekuleres i om dette kan være knyttet til den generelle utfordringen med drivstofftilgang, selv om selskapet ikke har bekreftet dette direkte.

Den globale flysektoren står overfor betydelige utfordringer. Mens Lufthansa tar drastiske grep for å stabilisere sin drift, er andre selskaper i en prekær situasjon. Den geopolitiske uroen og de derav følgende effektene på energimarkedene har skapt en usikker fremtid for luftfarten. Analytikere advarer om at denne trenden kan føre til ytterligere innskrenkninger, prisøkninger for passasjerer, og i verste fall konkurs for enkelte aktører.

Spesielt den økonomiske situasjonen i Nigeria illustrerer hvor raskt en drivstoffkrise kan lamme en nasjonal flytrafikk. Den pågående utviklingen viser hvor sårbare moderne samfunn er for forstyrrelser i energiforsyningen, og luftfarten er en av de mest utsatte sektorene.

De neste ukene vil trolig bringe ytterligere klarhet i omfanget av krisen og hvilke andre selskaper som vil bli tvunget til å ta lignende grep som Lufthansa. Behovet for diversifiserte energikilder og stabilisering av internasjonale relasjoner blir stadig mer presserende for å unngå en fullskala krise i global transport





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lufthansa Drivstoffkrise Flytrafikk Økonomi Geopolitikk

United States Latest News, United States Headlines

Norge sårbart uten drivstofflagre: NHO krever økt beredskapNæringslivets Hovedorganisasjon (NHO) slår alarm om Norges manglende beredskapslagring av drivstoff. Med kun 20 dagers tilgang på diesel og flybensin, står Norge i en sårbar situasjon ved en eventuell forsyningskrise, spesielt etter nedleggelsen av Esso sitt raffineri. Sverige og Finland har lagre for 90 dagers forbruk, noe som understreker gapet. Næringsministeren varsler revidering av forskriften.

Read more »

Drivstoffberedskap i Norge: NHO advarer, Støre hevder kontrollNHO advarer om at Norge kan møte en krise grunnet manglende drivstoffberedskap, spesielt med tanke på importavhengighet etter nedleggelsen av Esso sitt raffineri. Statsminister Jonas Gahr Støre hevder imidlertid at regjeringen har full kontroll på situasjonen.

Read more »

Drivstoffberedskap i Norge: Mulige tiltak og politiske signalerTilgang på drivstoff i Norge er god i dag, men myndighetene advarer om at situasjonen kan endre seg. Det kan bli aktuelt med frivillige tiltak som hjemmekontor, og ved alvorlig krise vil samfunnets kritiske behov prioriteres. Næringsliv og bønder oppfordres til egen beredskap. En global drivstoffkrise, forårsaket av situasjonen i Iran, setter Norge i en sårbar posisjon, spesielt etter nedleggelsen av raffineriet på Slagentangen. Partier på Stortinget vurderer nå å øke Norges beredskapslagre for drivstoff fra 20 til 90 dagers forbruk.

Read more »

Europa kan stå overfor alvorlig drivstoffkrise: Flytrafikken i fareDet internasjonale energibyrået advarer om en global energikrise dersom Hormuzstredet ikke gjenåpnes for fri trafikk. Europa kan kun ha seks uker igjen med flydrivstoff, noe som kan føre til innstilte flygninger allerede i mai og juni.

Read more »

Støre erkjenner kostnadssprekk på norgespris: – Blir dyrere enn planlagtØkte strømpriser har gjort norgespris langt dyrere enn regjeringen trodde. Men statsministeren lover fortsatt å ta regningen.

Read more »

Støre åpner for tiltak ved drivstoffmangelStatsministeren åpner for hjemmekontor og andre grep hvis krigen i Midtøsten forverres.

Read more »