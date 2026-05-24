Dronealarm og frykt for at krigen kommer nærmere Baltikum

Dronealarmer, evakueringer og Nato-jagere har preget Baltikum denne uken. Nå vokser frykten for at krigen kommer stadig nærmere. Dronealarmer og nye observasjoner har ført til stengte flyplasser, evakueringer og Nato-fly på vingene i Baltikum denne uken. Uroen kobles til Ukrainas økte droneangrep mot russiske mål nær Østersjøen – og droner som kan ha kommet på avveie.

Uroen kobles til Ukrainas økte droneangrep mot russiske mål nær Østersjøen – og droner som kan ha kommet på avveie. Flere frykter at krigen trekkes nærmere Nato-landene i nordøst. Flyplassen stengte. Trafikken stoppet opp.

Presidenten og statsministeren ble evakuert. FARE: Denne nødmeldingen dukket opp på litauiske mobiltelefoner onsdag. Likevel traff kanskje ordene fra Sinatra noe av følelsen som denne uken har lagt seg over Baltikum. For mens Ukraina trapper opp droneangrep mot russiske mål nær Østersjøen, havner stadig flere droner på avveie.

SKUTT NED: Vrakrester fra en drone som ble skutt ned, ved landsbyen Kablaküla i Estland. Foto: Ints Kalnins / Reuters / NTB De baltiske landene har opplevd lignende hendelser siden 2024. Men omfanget denne uken har skapt en helt annen uro. – Disse hendelsene er bivirkninger av Russlands angrepskrig og Ukrainas selvforsvarsinnsats.

Dronene hadde enten kommet ut av kurs eller blitt omdirigert, sier Estlands forsvarsdepartement til TV 2. Flere av dronene antas å ha vært på vei mot mål i Nordvest-Russland, før de mistet kursen eller ble påvirket av russisk signalforstyrrelse og elektronisk krigføring. Ukraina har beklaget tidligere dronehendelser, og understreket at målet er russiske havner og militære områder. Samtidig som dronealarmen har gått over Baltikum, har Nato-landenes utenriksministre vært samlet i Helsingborg i Sverige denne uken.

TOPPMØTE: Natos utenriksministre har møttes i Sverige denne uken. Der var blant annet Marco Rubio, Espen Barth Eide, og Nato-sjef Mark Rutte. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / NTBNatos generalsekretær Mark Rutte sa onsdag at alliansens luftforsvar igjen hadde vist at det fungerer, etter at et rumensk F-16-fly skjøt ned dronen over Estland. – Dette er nøyaktig det vi har planlagt og forberedt oss på.

En rolig, besluttsom og proporsjonal respons på disse droneinntrengingene, sa Rutte. BEREDT: Nato-sjef Mark Rutte sier at de har planlagt godt for og er forberedt på det som nå skjer i Baltikum. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / NTB– Denne ukrainske dronen ville ikke vært der uten Russlands aggresjon, sa Nato-sjefen. Romania har for tiden rundt 100 soldater og seks F-16-fly utplassert i Litauen som del av Natos forsterkede luftpatruljering over Baltikum.

Også utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), som deltok på Nato-toppmøtet, følger utviklingen i Baltikum tett. – Den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen angår hele Nato-alliansen, ikke minst våre nære allierte i de baltiske landene, sier Barth Eide til TV 2. ALVORLIG SITUASJON: Utenriksministeren understreker at hele alliansen står i en alvorlig situasjon. Foto: Johan Nilsson / TT / Reuters / NTB Samtidig understreker han at Norge står bak de baltiske kravene om sterkere beskyttelse langs Natos østflanke.

– Nato har styrket evnen til å overvåke og forsvare alliert luftrom langs østflanken gjennom «Eastern Sentry», sier utenriksministeren. Frykter å havne i kryssilden Estland, Latvia og Litauen har vært blant Ukrainas tydeligste støttespillere siden Russlands fullskala invasjon i 2022. Seniorstipendiat Justina Budginaite-Froehly i tankesmia Atlantic Council mener Russland nå forsøker å bruke dronehendelsene politisk mot Baltikum og Nato.

– Russland forsøker å flytte de politiske kostnadene ved Ukrainas vellykkede dronekampanje bort fra seg selv og over på Natos østflanke, skriver hun i en kommentar hosIfølge Budginaite-Froehly er Russlands mål å skape frykt og usikkerhet i de baltiske landene, og få befolkningen til å stille spørsmål ved støtten til Ukraina. – Russland vil at baltiske borgere skal spørre seg om støtten til Ukraina nå bringer krigen inn i deres eget luftrom, skriver hun.

Hun mener samtidig at Nato-landene må unngå å havne i en defensiv rolle der dronehendelsene får overskygge det større bildet. – Ukraina har full rett til å angripe legitime militære mål inne i Russland. Kreml kan ikke få behandle sitt eget oljeeksportsystem som urørlig samtidig som de angriper ukrainske byer uten konsekvenser, skriver hun





