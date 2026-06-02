Droneangrep mot Ilskij-raffineriet: Ingen såret, men minst ni drept i Ukraina

Ingen ble såret i droneangrepet mot Ilskij-raffineriet, ifølge de første meldingene, opplyser myndighetene i en melding på Telegram ifølge Reuters. Ilskij-raffineriet er eksportrettet og har en årlig produksjonskapasitet på 6,6 millioner tonn olje – eller om lag 133.000 fat om dagen. Angrepet skjer samtidig som Russland natt til tirsdag gjennomførte et omfattende luftangrep mot Ukraina. Minst ni mennesker ble drept og over 60 såret etter at hundrevis av droner og raketter ble sendt mot flere ukrainske byer.

Ingen ble såret i droneangrepet mot Ilskij-raffineriet, ifølge de første meldingene, opplyser myndighetene i en melding på Telegram ifølge Reuters. Ilskij-raffineriet er eksportrettet og har en årlig produksjonskapasitet på 6,6 millioner tonn olje – eller om lag 133.000 fat om dagen.

Les også: Massivt russisk angrep - flere drept i Ukraina Angrepet skjer samtidig som Russland natt til tirsdag gjennomførte et omfattende luftangrep mot Ukraina. Minst ni mennesker ble drept og over 60 såret etter at hundrevis av droner og raketter ble sendt mot flere ukrainske byer. Myndighetene i Kyiv ba folk søke dekning da flyalarmen gikk. Det ukrainske luftforsvaret sier det ble avfyrt 656 droner og 73 raketter mot Ukraina gjennom natta.

I byen Dnipropetrovsk er fem personer drept og 25 såret, sier guvernør Oleksandr Hanzja på Telegram, ifølge Reuters. Han sier flere bygninger ble truffet i nattens angrep. I hovedstaden Kyiv ble minst fire mennesker drept og 51 såret, blant dem flere barn, sier ordfører Vitalij Klitsjko. Russland bekrefter at de gjennomførte 'massive angrep' mot mål i Ukraina gjennom natta.

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