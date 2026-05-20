Droneangrep mot industriområder i Stavropol-regionen i Russland

Industriområder i Stavropol-regionen i Russland er under droneangrep, opplyser guvernør Vladimir Vladimirov. Angrepene skjer rundt byen Nevinnomyssk , skrev Vladimirov på Telegram natt til onsdag. Han ga ingen flere detaljer om angrepene.

Området huser blant annet Nevinnomyssk Azot, et stort kjemisk anlegg og en av Russlands største produsenter av mineralgjødsel. Anlegget produserer også kjemikalier som brukes i framstilling av eksplosiver, ifølge ukrainske og uavhengige russiske medier. I Ukraina ble elleve personer skadet etter russiske angrep mot byen Dnipro sørøst i landet og Sumy-regionen i nord, opplyser lokale myndigheter på Telegram. Stavropol-regionen ligger sørvest i Russland, nord for Kaukasus.

Russiske industriområder, raffinerier og militære anlegg er gjentatte ganger rammet av droneangrep etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina for vel fire år siden. Krigseksperter varsler trøbbel for Putin





Per Erik Solli: Massive drone-angrep mot Russland gjør krigen mer realistisk å avslutteLuftkrigs-ekspert Per Erik Solli mener Ukrainas massive drone-angrep mot Russland har gjort det mer realistisk å tvinge fram en fred med Russland. Han mener at det er mye mer realistisk nå å få en slutt på krigen, gitt alt det som foregår på de fire arenaene samtidig.

