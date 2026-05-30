En drone traff et boligbygg i Romania, beskrives som den mest alvorlige av russiske droner. Romania ber NATO om å fremskynde leveranse av antidronesystemer. I Norge er en tidligere straffedømt siktet i Lørenskog-saken etter hemmelig etterforskning i mange år.

Natt til 29. mai hendte en spesielt alvorlig episode da en drone traff et boligbygg i Romania . Denne hendelsen blir beskrevet som den mest alvorlige involverende russiske droner på rumensk territorium.

Ifølge rapporter har Russland avvist enhver involvering, med uttalelser både fra talsperson Marija Zakharova hos det russiske utenriksdepartementet og fra president Vladimir Putin. Zakharova kaller anklagene grunnløse, mens Putin under et besøk i Kasakhstan uttalte at det er umulig å fastslå opprinnelsen til en drone uten en grundig undersøkelse. Romania har som reaksjon bedt NATO om å fremskynde leveranse av antidronesystemer og varslet at nødvendige diplomatiske skritt vil bli tatt.

I et skritt som tolkes som en gjengjeldelse, erklærte Russland sin generalkonsul i Constanta for uønsket. Saken har skapt spenning i regionen, spesielt med tanke på grensen mellom Romania og Ukraina langs elva Donau, som ligger i nærheten av hendelsesstedet. I en helt annen sak har Norwegian politi siktet en tidligere straffedømt mann i fiftiene i forbindelse med Lørenskog-saken. Denne nye siktelsen kommer flere år etter atAnne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog.

Mannen, som ikke er navngitt, har over flere år vært gjenstand for hemmelig etterforskning, ifølge forsvareren hans, Victoria Holmen. Hun opplyser at klienten ble informert om siktelsen forrige uke og at han har benyttet sin rett til å nekte å forklare seg for politiet. Holmen uttaler at hun foreløpig ikke kjenner til konkrete beviser konkret绑定t siktelsen, annet enn at klienten var i Lørenskog den dagen forsviningen fant sted.

Den gamle siktelsen mot ektemannen Tom Hagen ble tidligere henlagt på grunn av mangel på beviser for et straffbart forhold. Nå ser det ut til at politiet har fått nye holdepunkter som følge av den hemmelige etterforskningen av den nye siktede, men konkret detaljer om disse er ikke offentlig gjort. Saken har lenge vært et additionspunktavisiert med spørsmål rundt forsvinningen og systematisk avhengig avhøringer.

Den nye utviklingen indikerer at politiet fortsatt aktivt jobber med å løse mysteriet, selv om tidligere siktelser har blitt lagt ned. Det er fortsatt uklart om noen vil bli tiltalt, og myndighetene har ikke gitt ut noen om de har identifisert et clear motiv å forbinde mishandling med. Ytterlige utviklinger forventes i begge sakene, både den internasjonale dronenhet og den lokale Lørenskog-mysteriet.

For Romania har hendelsen skapt en sikkerhetsdebatt om NATO-medlemmers defensive kapasitet, mens den andre saken fortsetter å engasjere det norske publikum på grunn av dens varighet og mørke omstendigheter rundt forsvinningen. Begge sakene har en potensiell lang sikt påvirkning på politikk og samfunn i sine respektive områder





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Romania Drone NATO Lørenskog Forsvinning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nato fordømmer russisk hensynsløshet etter at drone traff boligblokk i RomaniaEn talsperson for Nato sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania.

Read more »

Putin er klar over dronehendelse i RomaniaTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Lørenskog-forsvinningen: Ny person siktet etter beslag, melder NRKEn norsk statsborger har fått status som siktet i saken hvor Anne Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018.

Read more »

Mann siktet etter beslag i Lørenskog-sakenAnne Elisabeth Hagen (68) har vært forsvunnet siden 2018. En mann fikk nylig vite at han er siktet i forbindelse med forsvinningssaken – og at politiet har etterforsket ham i skjul.

Read more »