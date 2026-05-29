Droner angriper rumensk territorium nær grensen til Ukraina

Droner angriper rumensk territorium nær grensen til Ukraina
DronerRumeniaUkraina
📆5/29/2026 2:11 AM
📰Nettavisen
En drone krasjet på en boligblokk i Galati-området i Romania og utløste brann. Loka myndigheter i Izmajil meldte om at havneområdet var angrepet av droner. En annen drone ble funnet i Basesti i Maramure fylke.

En drone kom inn i rumensk luftrom i Galati-området i Romania natt til fredag og krasjet på taket på en boligblokk, opplyser forsvarsdepartementet. Kort tid i forveien meldte radiostasjonen Pro Lider FM at to personer fikk lettere skader da dronen traff bygningen.

Bygningen fikk store skader, ifølge radiostasjonen. Dette skjedde samtidig som lokale myndigheter i byen Izmajil i Odesa-regionen på motsatt side av grensen meldte om at havneområdet var angrepet av droner. Kringkasteren TVR meldte også om funn av en drone i Basesti i Maramure fylke, lenger nordvest i Romania, nær grensen til Ukraina. Loka myndigheter sier at dronen i Basesti hadde et vingespenn på rundt 3 meter, og at omstendighetene rundt hvordan dronen var kommet dit skal etterforskes.

Vrakrester fra nedskutte droner har falt ned på rumensk territorium flere ganger tidligere etter at russiske styrker begynte å angripe ukrainsk infrastruktur på motsatt side av grensen

