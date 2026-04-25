Dronevrak funnet i Romania etter russiske angrep mot Ukraina

Vrakdeler fra en drone er funnet i Romania etter et omfattende russisk angrep mot Ukraina. Hendelsen har ført til skader på eiendom og utløst fordømmelse fra rumenske myndigheter, som nå forbereder seg på å implementere et nytt antidronesystem.

Vrakdeler fra en drone er funnet i byen Galati i Romania etter et russisk angrep mot Ukraina , og det er registrert skader på eiendom, opplyser rumenske myndigheter.

Funnet kommer i kjølvannet av omfattende russiske angrep mot Ukraina natt til lørdag, som dessverre resulterte i fire dødsfall og minst 30 skadde. Hendelsen har utløst sterk fordømmelse fra Romania, som ser på Russlands handlinger som en alvorlig trussel mot regional sikkerhet og folkeretten. Romanias forsvarsminister Radu Miruta har kunngjort at landet snart vil ha et nytt system for å bekjempe droner operativt, et tiltak som understreker den økende bekymringen for sikkerheten i regionen.

Ifølge Romanias forsvarsdepartement ble vrakdelene funnet i Galati etter nattens angrep. Skader er påvist på en strømmast og et anneks til en bolig. Departementet uttrykker sterk fordømmelse av Russlands uforsvarlige handlinger, og fremhever at disse skaper ny usikkerhet og ustabilitet i Svartehavsregionen. De understreker at slike hendelser demonstrerer Russlands manglende respekt for folkerettens normer og setter ikke bare sikkerheten til rumenske borgere i fare, men også Natos kollektive sikkerhet.

President Volodymyr Zelenskyj har rapportert om de tragiske konsekvensene av angrepene i Ukraina, med fire drepte og minst 30 sårede. Elleve personer er innlagt på sykehus i Dnipro etter angrep mot byen, og det er frykt for at det fortsatt kan være folk fanget i ruinene etter et angrep mot en boligblokk. Det ukrainske luftforsvaret melder om et massivt angrep med hele 619 droner og 47 raketter i løpet av natten.

Dette viser omfanget av Russlands angrep og den alvorlige trusselen mot Ukraina. Dette er ikke første gang vrakdeler fra nedskutte droner har falt ned på rumensk territorium etter at russiske styrker begynte å angripe ukrainsk infrastruktur på den andre siden av Donau. Elven Donau utgjør grensen mellom Romania og Ukraina i denne østlige delen av Romania. Som en standardprosedyre ble to britiske jagerfly sendt opp for å overvåke situasjonen fra luften.

Innbyggere i naboregionen Tulcea ble også advart og oppfordret til å søke dekning. Selv om rumensk lovgivning tillater nedskyting av droner i fredstid dersom de utgjør en fare for liv eller eiendom, har dette ennå ikke skjedd. Forsvarsminister Radu Miruta har imidlertid forsikret om at et amerikansk og KI-drevet antidronesystem vil være implementert i løpet av få dager. Polen benytter allerede dette systemet langs sin østlige Nato-grense, noe som indikerer dets effektivitet og potensial for å styrke forsvaret mot droneangrep.

Situasjonen krever økt årvåkenhet og samarbeid mellom Nato-landene for å sikre regional stabilitet og beskytte sivile





