Dronning Margrethe bruker rullator for første gang, etter sykehusinnleggelser

Dronning Margrethe, Danmarks dronning, brukte en rullator for første gang da hun besøkte Fredensborg slott for å dele ut Prins Henrik-prisen. Hun har vært innlagt på sykehus to ganger på rad, og har blitt sykmeldt etter sykehusoppholdet. Hun meldte avbud til åpningen av Storstrømsbroen, som er oppkalt etter henne, og trakk seg fra nyttårsaften 2023.

Dronning Margrethe dukket opp på Fredensborg slott for å dele ut Prins Henrik-prisen, oppkalt etter hennes avdøde ektemann. Hun ankom med en rullator, noe hun aldri tidligere har blitt sett offentlig med.

Vanligvis bruker 86-åringen kun stokk for å holde balansen. Nå har hun altså gjort som sin avdøde mor, dronning Ingrid, og tatt rullatoren i bruk. Hun var innlagt på sykehus to ganger på rad, og har blitt sykmeldt etter sykehusoppholdet. Hun meldte avbud til åpningen av Storstrømsbroen, som er oppkalt etter henne, og trakk seg fra nyttårsaften 2023.

Hun bærer fortsatt tittelen dronning, men regjerende monark er kong Frederik X. Dronningen var Danmarks dronning i 1972 etter sin fars død, og er mor til sine to sønner, prins Frederik og prins Joachim





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Danmark Sykehusinnleggelser Dronning Margrethe Prins Henrik-Prisen Fredensborg Slott Rullator Sykehusinnleggelser Storstrømsbroen Nyttårsaften 2023

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brøt sammen i retten: – Hun ville leveSøsteren til Malin (47) mener det er helt tydelig at hun ikke ønsket å dø – selv om hun hadde det vanskelig. Hun tror kommunikasjonen med Steinar Wangen påvirket henne.

Read more »

Spent på landslagets overgangssommer: – Hun bør bytte klubbULLEVAAL (TV 2): Tirsdag kveld går de norske landslagsspillerne ut i sommerferie. For flere av dem kan det bli en hektisk sommer.

Read more »

Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på plass på landskampPrinsesse Ingrid Alexandra er på Ullevaal stadion, seks dager etter at hun kom tilbake til Norge.

Read more »

June gikk ned 30 kilo: Så fungerte hun det - uten å gå på streng diettEn kvinne deler sin erfaring med vektnedgang som spinner rundt protein, kaloriunderskudd og familiefokus, samtidig som hun unngår ekstreme restriksjoner. En ernæringsekspert legger til at langsiktige, balanserte endringer er nøkkelen til varige resultater og bedre helse.

Read more »