Dronning Margrethe og Dronning Sonja stiller ut kunst på Lysebu: Feirer 80 år med dansk-norsk samarbeid

Dronning Margrethes akvareller og dronning Sonjas maleri stilles ut på Lysebu for å feire 80-årsjubileet for det kulturelle samarbeidet mellom Danmark og Norge. Arrangementet markerer også minnet om Danskehjelpen og fremmer fortsatt samarbeid mellom de to landene.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Åpningen finner sted på Lysebu i Oslo, onsdag 8. april. Ifølge det danske hoffet har dronning Margrethe valgt akvareller, et maleri laget med vannfarger, der fargene er tynne og litt gjennomsiktige. Dronningen mener dette harmonerer spesielt godt med interiøret på Lysebu og dronning Sonjas uttrykk.

Den majestetiske mønstringen i den historiske tømmerbygningen fra 1916 på Voksenkollen markerer 80-årsjubileet for det kulturelle fellesskapet mellom Danmark og Norge. Lysebu eies av Fondet for dansk-norsk samarbeid, og var Norges folkegave til Danmark etter andre verdenskrig som takk for den såkalte Danskehjelpen. Lysebu er i dag et hotell, kultur- og konferansesenter på Voksenkollen i Oslo, og eies av Fondet for dansk-norsk samarbeid. Stedet brukes som fondets norske hjemsted og som ramme for stipendiater, kurs, seminarer og konferanser. Området på Voksenkollen ble åpnet opp for utfart og utbygging da det kom kjørevei til Holmenkollen i 1887 og Holmenkollbanen etter hvert ble forlenget opp mot Tryvann. I 1916 ble det oppført en «Skogstue» nord for Voksenkollen Sanatorium; denne bygningen ble starten på det som senere ble Lysebu. Skogstuen, tegnet av arkitekt Thorvald Astrup, var opprinnelig en tømmerbygning oppført i tydelig norsk stil, og eiendommen ble kort tid etter knyttet til overrettssakfører Herman Krag. Det som gjorde Lysebu til et nasjonalt symbol, var likevel etterkrigstiden. Under okkupasjonen og fram til 1945 fikk Norge omfattende dansk matvarehjelp gjennom Norgeshjælpen, i Norge kjent som Danskehjelpen. Etter frigjøringen ble det samlet inn penger i Norge for å finne en verdig takkegave til Danmark. Høsten 1945 falt valget på Lysebu, som ble kjøpt inn under takst og overdratt til Takkefondet til Danmark i 1946. Tanken var at stedet skulle bli et dansk hjem i Norge, til bruk for studier, møter og samarbeid mellom de to landene. Dermed ble Lysebu ikke bare en eiendom på Voksenkollen, men et konkret minne om dansk hjelp til Norge under krigen og om ønsket om varig dansk-norsk samarbeid. Fondet for dansk-norsk samarbeid er et bilateralt fond som arbeider for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Virksomheten skjer gjennom kurs, seminarer og konferanser, men også gjennom utstillinger, publikasjoner, prosjekter og stipendopphold for enkeltpersoner og grupper fra nabolandet. Fondets historiske røtter går tilbake til andre verdenskrig og den store danske hjelpeaksjonen for Norge, kjent som Norgeshjælpen i Danmark og Danskehjelpen i Norge. Midler som sto igjen etter innsamlingen, ble brukt som startkapital da samarbeidsvirksomheten ble etablert i 1946. Siden 1947 har fondet drevet virksomhet på Lysebu i Oslo, og fra 1950 hadde det også Schæffergården ved København som dansk hjemsted. Virksomheten har i stor grad vært finansiert gjennom driften av eiendommene. En viktig målgruppe for fondet er studenter, særlig lærerstudenter. Danskehjelpen er det norske navnet på den danske matvarehjelpen til Norge under andre verdenskrig; i Danmark het den Norgeshjælpen. Aksjonen regnes som en av de største humanitære innsamlingene i dansk historie. Det ble samlet inn mer enn 42 millioner danske kroner, og pengene ble brukt til å kjøpe mat som ble sendt til et Norge preget av knapphet og rasjonering. Fra 1942 til 1945 gikk det i gjennomsnitt mer enn 22 tonn matvarer daglig fra Danmark til Norge. Til sammen ble over 32.000 tonn sendt, noe som i snitt tilsvarte mer enn 10 kilo per nordmann i løpet av krigen. Hjelpearbeidet sprang ut av norske miljøer i København og ble organisert gjennom Den Norske Damekomité og Norgesfonden, med Borghild Hammerich som drivkraft og hennes mann, admiral Carl Hammerich, som en sentral organisator. Senere bidro også den danske staten tungt. Midler fra hjelpearbeidet ble etter krigen en del av grunnlaget for Fondet for dansk-norsk samarbeid. At begge lands dronninger deltar direkte i jubileumsmarkeringen på denne måten, er ifølge fondets generalsekretær Anja Philip en stor ære. – Det understreker deres personlige engasjement for det dansk-norske samarbeidet og deres nære tilknytning til Lysebu, sier hun. VG møter den danske generalsekretæren og fondets programansvarlige i Norge, Anne Iversen, i den såkalte Hammerich-stuen i den eldste delen av Lysebu-komplekset. På den ene veggen i det rustikke rommet henger tre av dronning Margrethes akvareller samlet: Bilder malt i 1989, og som er i hennes private eie. De er fra en serie hun har kalt «Vinduer», og vist offentlig én gang før; på Blaafarveværket for 35 år siden. Dronning Sonja er representert med maleriet «Fjell IV» fra 2009. Arrangementet og utstillingen gir en unik mulighet til å se kunstverk av to dronninger i en historisk ramme. Dronning Margrethes valg av akvareller, kjent for sine tynne og transparente farger, fremhever den lette og harmoniske atmosfæren på Lysebu. Utstillingen av dronning Sonjas maleri bidrar også til å feire det kulturelle samarbeidet mellom Danmark og Norge. Det er et bevis på de to dronningenes personlige engasjement for å styrke båndene mellom de to landene. Dette jubileet er en viktig begivenhet som ikke bare feirer historiske bånd, men også fremmer fortsatt samarbeid og forståelse mellom Danmark og Norge. Utstillingen på Lysebu gir besøkende en sjelden mulighet til å oppleve kunstverk av to kongelige personer, noe som gjør det til en minneverdig opplevelse. I tillegg til kunstutstillingen, tilbyr Lysebu en ramme for kulturutveksling gjennom ulike arrangementer. Den historiske betydningen av Lysebu, som en gave fra Norge til Danmark etter krigen, understreker viktigheten av det dansk-norske samarbeidet. Gjennom årene har Lysebu vært et senter for kulturutveksling, stipendopphold og møter mellom de to landene. Med bakgrunn i Danskehjelpen og Norgeshjælpen, er dette jubileet en feiring av vennskap og gjensidig hjelp under vanskelige tider. Arrangementet bidrar til å minne om viktigheten av solidaritet og samarbeid mellom nasjonene. Den kommende jubileumsmarkeringen på Lysebu er dermed en begivenhet som feirer historien, kunstnerisk uttrykk og det langvarige båndet mellom Danmark og Norge. Det er et vitnesbyrd om det sterke forholdet mellom de to landene og en inspirasjon for fremtidig samarbeid





