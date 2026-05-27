Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer

Dronning Sonja er innlagt med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kong Harald fortsetter sin fylkestur på Vestlandet. Spesialist vurderer tilstanden som ikke dramatisk, og forventer at dronningen kan skrives ut etter noen dager.

Hennes Majestet Dronning Sonja ble onsdag innlagt på Rikshospitalet på grunn av hjerteproblemer. Ifølge en uttalelse fra Slottet har dronningen hjerteflimmer og hjertesvikt, og hun vil være innlagt i noen dager for videre undersøkelser og observasjon.

Dronningen har vært sykmeldt siden søndag, og hun skulle egentlig ha deltatt på kong Haralds fylkestur på Vestlandet. Kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Varpe, bekrefter imidlertid at kongens program går som planlagt, og at han ikke avbryter turen på grunn av dronningens helse. Kong Harald besøkte tirsdag Etne kommune, og onsdag var han i Samnanger og Vaksdal. Kardiolog Dan Atar ved Oslo Universitetssykehus uttaler at hjerteflimmer er en svært vanlig diagnose, spesielt i denne aldersgruppen.

Han understreker at det først ble forsøkt behandling hjemme, noe som tyder på at situasjonen ikke er dramatisk. Når behandlingen nå flyttes til sykehus, er det sannsynligvis for å ha bedre medisinske forutsetninger for å regulere hjerterytmen. Atar forventer at dronningen vil være innlagt i omtrent tre dager, og at hun deretter kan reise hjem. Han deltar ikke i behandlingen og kjenner ikke de konkrete detaljene, men uttaler seg på generelt grunnlag basert på vanlig forløp for pasienter med hjerteflimmer.

Hjerteflimmer er en hjerterytmeforstyrrelse der hjertet slår uregelmessig og ofte for fort. Anfallet kan vare fra minutter til dager. Ifølge Helsenorge kan tilstanden øke risikoen for hjerneslag, men det finnes god forebyggende behandling. Hjertesvikt innebærer at hjertet ikke pumper blodet godt nok rundt i kroppen, og vanlige symptomer er tung pust, tretthet og væskeansamling.

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronningen god bedring og uttrykker glede over at hun får god hjelp på sykehuset. Han håper hun blir fort frisk. Tidligere onsdag fortalte Støre at han hadde sendt dronningen en hilsen, og at hun takket for den. Han bemerket at kongehuset også er en familie, med gode og vanskelige dager, og roste kronprins Haakons innsats under Festspillene i Bergen.

Dronning Sonja fyller 89 år 4. juli. Hun har tidligere i år måttet avlyse oppdrag på grunn av hjerteflimmer. I januar 2025 ble hun innlagt på sykehus av samme årsak etter en skitur, og fikk da innlagt pacemaker. Kronprins Haakon skal på offisielt besøk til Japan fra 1. til 4. juni, ifølge kongehusets program





