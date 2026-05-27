Dronning Sonja innlagt på sykehus med hjerteflimmer og hjertesvikt

Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt på sykehus for undersøkelser og observasjon. Kongehuset opplyser at hun vil bli der noen dager. Hoffet har varslet at hun var sykemeldt i en uke grunnet de samme helseutfordringene.

Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt, og er innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, opplyser kongehuset i en pressemelding. Hun ble lagt inn på sykehus onsdag, uten at nærmere tidspunkt er offentlig kjent.

Statsminister Jonas Gahr Støre, som holder til i Paris, uttaler til Nettavisen at han ønsker dronningen god bedring og er glad for at hun får god hjelp på sykehuset, og håper hun blir fort frisk. Sondag varslet kongehuset at dronningen var sykemeldt i en uke grunnet hjerteflimmer og hjertesvikt, og at hun samme dag var til undersøkelser ved Rikshospitalet. Det ble da Also opplyst at hun var ved godt mot. I 2025 fikk dronningen operert inn en pacemaker.

Kongehusekspert Tove Taalesen i Nettavisen beskriver utviklingen som bekymringsfullt, men legger til at det ikke nødvendigvis trenger å bety noe alvorlig for dronningen, og at hun er i de beste hender. Dan Atar, spesialist i kardiologi ved Oslo universitetssykehus, understreker at han ikke er involvert i behandlingen av dronning Sonja og at hans kunnskap om diagnosen er det samme som publikum har fått vite.

Han forklarer at hjertesvikt i prinsippet ikke er noe dramatisk, men et uttrykk for at hjertefunksjonen ikke helt er i balanse og optimal, ofte utløst av hjerteflimmer som har for høyt puls som et typisk tegn. At at hun nå er tilbake på sykehus, tolker han som et behov for å forbedre behandlingen litt, men understreker at det ikke nødvendigvis er noen dramatisk utvikling.

Han peker på at begge diagnosene ikke er særlig dramatiske, og at de er svært vanlige i den aldersgruppen dronningen tilhører. Dronningen fyller i sommer 89 år, og Atar forklarer at én av tre over 75 år har en eller annen form for hjerteflimmer-utfordring, og at også hjertesvikt hører med i den aldersgruppen. Tirsdag møtte kronprins Haakon pressen i forbindelse med utdeling av Abelprisen og ble spurt om dronningens helsetilstand.

Kronprinsen sa at han hadde møtt dronningen mandag, og at kongeparet må ta hensyn til alderen, men at han er imponert over innsatsen deres. - Jeg synes det er imponerende både hvordan kongen og dronningen fortsetter å utføre offisiell virksomhet. Og jeg synes jo de gjør mye mer enn det man kan forvente. Så jeg er jo veldig imponert over det, sa kronprinsen





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dronning Sonja Hjerteflimmer Hjertesvikt Innlagt Sykehus Kongefamilien Helse Norge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kong Harald reiser på Vestlandet alene etter at dronning Sonja sykemeldes for hjerteproblemerKong Harald gjennomfører planlagt fylkestur på Vestlandet alene etter at dronning Sonja på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt må avlyse. Besøk i Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll møtes med stort oppsving og hyppige kommentarer fra monarkiets eksperter.

Read more »

Kronprins Haakon om dronning Sonja: – Hun er hjemme og ved godt motTirsdag ettermiddag svarer kronprins Haakon på spørsmål fra pressen.

Read more »

Kong Harald på fylkestur uten dronning Sonja: - Det merkes ekstra godtKong Harald gjennomfører sin fylkestur i Vestland uten dronning Sonja som er hjemme på grunn av helseutfordringer. Fylkesturen startet i Etne med stor folkefest, men fraværet av dronningen ble tydelig.

Read more »

Dronning Sonja (88) innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesviktDronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet for å få undersøkelser og observasjon grunnet hjerteflimmer og hjertesvikt. Dette er andre gangen på kort tid at hun blir innlagt. Kong Harald er ikke ved hennes side da han er på en planlagt fylkestur i Vestland.

Read more »