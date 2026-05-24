Dronning Sonja må hvile en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, opplyser Slottet. Dronning Sonja droppet et arrangement også som følge av hjerteflimmer funnet i forbindelse med en lunsj og audiens med Indias statsminister sidste uke. Dronningen droppet fylkesturen sammen med kong Harald fordi hun ikke kunne delta, og hun droppet også næringslivsopphold og investor Stein Erik Hagens bisettelse forrige torsdag. Som følge av sykemeldingen vil dronningen ikke delta på fylkesturen til fire kommuner i Vestland fylke, skriver Slottet i en pressemelding. Dronning Sonja er aktiv og interessert, og har nok både forberedt seg og gledet seg til fylkestebetjening. Kolsvegen i helse er avgjørende for dronning Sonja og alle andre, heter det.

Dronning en blir sykmeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, informerer Slottet. Dronning en ble undersøkt på Rikshospitalet i Oslo på søndag. Dronning en vil ikke være innlagt ved Rikshospitalet , men oppholde seg hjemme i perioden.

Dronningen er ved godt mot. Som følge av sykemeldingen vil dronningen ikke delta på fylkesturen til fire kommuner i Vestland fylke, skriver Slottet i en pressemelding. Hjerteproblemer er relativt vanlig for personer som nærmer seg 90 år, og det er selvsagt grunn til bekymring, sier Nettavisens kongehusekspert Tove Taalesen. Kong Harald skal gjennomføre fylkesturen som planlagt med kongeskipet Norge, selv om dronning Sonja ikke kan delta.

Dronningen droppet et arrangement også som følge av hjerteflimmer tidligere i uken. Hun måtte droppe en lunsj og audiens med Indias statsminister Narendra Modi mandag. Torsdag deltok hun i næringslivstopp og investor Stein Erik Hagens bisettelse i Oslo domkirke. Dronningen ble i januar 2025 innlagt på sykehus av samme årsak etter en skitur.

Hun fikk deretter innlagt pacemaker. Dronning Sonja er aktiv og interessert, og har nok både forberedt seg og gledet seg til fylkestebetjening. Men helse er viktigere enn noe annet, sier Tove Taalesen





Dronning Sonja sykmeldt på grunn av hjerteproblemerDronning Sonja er sykmeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun vil ikke være innlagt ved Rikshospitalet, men oppholde seg hjemme. Dronningen er ved godt mot, skriver Kongehuset. Hjerteflimmer er en hjerterytmeforstyrrelse hvor hjertet slår uregelmessig, og ofte for fort. Anfallet kan variere fra et par minutter, til opptil et par dager. Hjertesvikt betyr at hjertet ikke pumper blodet rundt i kroppen. Tung pust, tretthet og væske i kroppen er vanlige symptomer. Dronningen blir 89 år 4. juli.

