Dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit i kritisk helsetilstand - kronprins Haakon reiser likevel til Japan

Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer, mens kronprinsesse Mette-Marit vurderes for lungetransplantasjon på grunn av lungefibrose. Til tross for utfordringene fortsetter kronprins Haakon med planlagt statsbesøk i Japan.

Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet etter at hun opplevde plager knyttet til hjerteflimmer, også kjent som atrieflimmer. Tilstanden fører til en plutselig uregelmessig og ofte rask puls, som kan kreve medisinsk intervensjon eller gå over av seg selv.

På sykehuset blir dronningen grundig undersøkt og observert, og legene har gjort en grundig vurdering av hennes kardiovaskulære status. Etter en kort periode med observasjon ble hun utskrevet og er nå på vei hjem, ifølge kong Harald som møtte pressen torsdag ettermiddag. Kongen uttrykte sin skuffelse over at dronningen ikke kunne delta i arrangementet han var til stede på, men fortalte at hun nå føler seg mye bedre enn før han reiste til Oslo.

Dronningen fyller 89 år den 4. juli, og dette er ikke første gang hun har måttet avbryte offisielle oppdrag på grunn av hjerteflimmer. I januar 2025 ble hun innlagt på sykehus etter en skitur, da samme problem førte til implantasjon av en pacemaker for å regulere hjerterytmen. I tillegg til dronningens helsetilstand har også kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit blitt berørt av alvorlige sykdommer.

Torsdag morgen besøkte kronprins Haakon dronningen på sykehus, og kort tid etterpå fulgte kronprinsesse Mette-Marit med et sykebesøk. Hun lider av lungefibrose, en kronisk lungesykdom som ble påvist i 2018 og som medfører arrdannelse i lungevevet, noe som reduserer oksygenopptaket betydelig. Tilstanden har forverret seg, og i desember i fjor varslet kongehuset om en klar negativ utvikling i hennes helse.

Legene på Rikshospitalet har nå igangsatt forberedelser for en omfattende utredning med tanke på mulig lungetransplantasjon, ifølge en offisiell pressemelding fra kongehuset. Til tross for de alvorlige helseutfordringene er planene for kronprins Haakons offisielle statsbesøk til Japan fortsatt i behold. Han skal reise til Tokyo og Hachinohe i neste uke, og hans reise forventes å gjennomføres som planlagt.

Dette besøket er viktig for de bilaterale forholdene mellom Norge og Japan, og kronprinsen har understreket at han ser frem til møtene med japanske myndigheter og næringsliv. Familien og kongehuset har uttrykt takknemlighet for den brede forståelsen og støtten fra publikum i denne perioden med flere helseutfordringer for flere medlemmer av kongefamilien. Samtidig vil de fortsette å holde offentligheten oppdatert om situasjonen, og de oppfordrer til respekt for personvernet til de involverte





