Dronning Sonja sykmeldt på grunn av hjerteproblemer

Dronning Sonja er sykmeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun vil ikke være innlagt ved Rikshospitalet, men oppholde seg hjemme. Dronningen er ved godt mot, skriver Kongehuset. Hjerteflimmer er en hjerterytmeforstyrrelse hvor hjertet slår uregelmessig, og ofte for fort. Anfallet kan variere fra et par minutter, til opptil et par dager. Hjertesvikt betyr at hjertet ikke pumper blodet rundt i kroppen. Tung pust, tretthet og væske i kroppen er vanlige symptomer. Dronningen blir 89 år 4. juli. Hun har også tidligere i år måttet avlyse oppdrag på grunn av hjerteflimmer. I januar 2025 ble hun innlagt på sykehus av samme årsak etter en skitur. Hun fikk deretter innlagt pacemaker. 18. mai skulle Dronningen delta i audiens og lunsj med Indias statsminister Narendra Modi, men måtte avlyse på grunn av hjerteproblemene.

