Dronningen innlagt på sykehus på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt

Dronningen har blitt innlagt på sykehus på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet og skal være innlagt noen dager til observasjon. Dette er ikke første gang dronningen har erfart hjerteflimmer, hun fikk pacemaker to år siden etter en skitur og har vært innlagt på sykehus flere ganger siden da.

Hjertesvikt er en vanlig tilstand hos eldre og kjennetegnes av symptomer som tungpustethet og tretthet, selv når man hviler. Kronprins Haakon har sagt at dronningen var med godt mot da han møtte pressen på tirsdag. Dronningen skulle opprinnelig være med kong Harald på fylkestur til Vestlandet denne uken, men det er ukjent om hun vil kunne delta nå etter at hun er innlagt på sykehus





