Kronprinsessen ble observert på Rikshospitalet torsdag sammen med hele familien. Dronningen skal også på jobb flere steder i Norge, inkludert Bodø og Beiarn kommune i Nordland.

Dronningen på besøk i Trondheim mens kronprinsessen er på Rikshospitalet . Kronprinsessen ble observert på Rikshospitalet torsdag sammen med hele familien. Helsen til kronprinsessen har den siste tiden blitt verre etter at hun fikk påvist lungefibrose i 2018.

Dronningen skal også på jobb flere steder i Norge, inkludert Bodø og Beiarn kommune i Nordland. Den danske underholdningsredaktøren Fie West reagerer sterkt på situasjonen og påpeker at kongefamilien allerede er sårbart på grunn av et aldrende kongepar. Kong Harald ble innlagt med en infeksjon tidligere i år





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