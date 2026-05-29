DSB‑rapport advarer: Brann‑ og redningsvesenet mangler strukturen for krig og store katastrofer

En ny DSB‑rapport viser at Norges brann‑ og redningsvesen er utilstrekkelig rustet for store hendelser som krig, hybride angrep, store skogbranner og gassutslipp. Rapporten foreslår styrket interkommunalt samarbeid, regionale koordinerende sjefer og et nasjonalt koordineringssystem for å sikre bedre beredskap i både fred og krig.

Brann- og redningsvesenet i Norge er i dag i stand til å håndtere de fleste lokale og kortvarige hendelser som oppstår i fredstid, men den siste rapporten fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at strukturen er utdatert når det gjelder større, langvarige eller komplekse kriser - inkludert krigsscenarier.

Rapporten, som heter Brann‑ og redningsvesenet i en ny tid, bygger på en grundig analyse av både fredstids‑ og krigsscenarier, og peker på sju forskjellige fredstidshendelser - fra gassutslipp i industrielle anlegg til kvikkleireskred og samtidige skogbranner - samt tre nivåer av krigsrelaterte trusler. DSB konkluderer med at, selv i en sikkerhetspolitiske krise, mangler brannvesenet en tydelig styringsstruktur som kan håndtere hybride angrep eller begrensede militære innslag.

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly understreker at klimaendringer, intensiv teknologisk utvikling og en økt avhengighet av kritisk infrastruktur gjør at sannsynligheten for alvorlige hendelser er i ferd med å stige. Dette stiller krav til en beredskap som må bygges i fredstid, før alvorlige påkjenninger oppstår. I et av krigsscenariene viser rapporten at brannvesenet i dag har svært begrensede forutsetninger for å koordinere innsatsen ved et militært angrep eller et hybridt trusselbilde.

På samme måte viser fredstidsscenariene - som for eksempel en brann i en undersjøisk tunnel eller et stort gassutslipp - at brannvesenet ofte mangler både nødvendige verktøy og klare fullmakter for å ta raske beslutninger i en tid med høy usikkerhet og flere aktører som må samarbeide simultant. For å møte disse utfordringene foreslår DSB flere konkrete tiltak.

Blant de viktigste er et styrket interkommunalt samarbeid og opprettelsen av regionale koordinerende sjefer som kan lede store innsatsområder på tvers av kommunegrenser. I tillegg etterlyses et nasjonalt koordineringssystem som kan aktivere ressurser på både regionalt og nasjonalt nivå når lokale kapasiteter blir presset til det ytterste. Rapporten anbefaler også å etablere en spesiell nasjonal beredskap for de mest kritiske truslene: store skogbranner, gass‑ eller kjemikalieutslipp, og redningsoperasjoner der mennesker er innestengt eller begravd.

Med slike strukturelle endringer vil brann- og redningsvesenet kunne skalere innsatsen fra lokalt til nasjonalt nivå på en langt bedre måte, noe som er nødvendig i en tid der både naturkatastrofer og sikkerhetspolitiske hendelser blir stadig mer komplekse og sammensatte





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brannvesen Beredskap Krisesituasjon DSB-Rapport Nasjonal Sikkerhet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Økonom: Norges rente bør være 2,5 prosentSeniorøkonom Robert Bergqvist i SEB sier at Norges styringsrente på 4,25 prosent er for høy. Sammenlignet med Sverige på 1,75 prosent, Finland 2,0 og Danmark 1,6, burde normalrenten i Norge være 2,5 prosent. Han peker på Oljefondet og finanspolitikken som årsaker, men mener forskjellen er for stor.

Read more »

Schmeichel legger opp, Vegas til finale, Brann vantKasper Schmeichel har bestemt seg for å legge opp etter skulderskade. Vegas Golden Knights tok seg til Stanley Cup-finalen med 2-1 seier over Colorado. Brann vant 4-0 over Lyn i Toppserien, og Ingrid Stenevik spilte sin siste hjemmekamp.

Read more »

Brannvesenet mangler struktur for krise og krigEn DSB-rapport viser at brann- og redningsvesenet ikke er organiseret til å håndtere store, langvarige hendelser eller krigsscenarioer. Det mangler en tydelig struktur, særlig ved sikkerhetspolitisk krise, og evnen til å skalere responsen fra lokalt til nasjonalt nivå er utilstrekkelig. Rapporten anbefaler en nasjonal beredskap for skogbranner, kjemikalieutslipp og komplekse ulykker.

Read more »

DSB-rapport: Brannvesenet ikke rustet for krig eller store hendelserEn ny rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at brann- og redningsvesenet ikke er organisert for å håndtere krig eller store, langvarige hendelser. Rapporten anbefaler en nasjonal beredskap innen skogbrann, gass- eller kjemikalieutslipp og takling av浸te mennesker. Det pekes på behov for bedre skalerbarhet fra lokalt til nasjonalt nivå og klarere styringsstrukturer i krisetider, inkludert hybride angrep og begrensete militære konflikter. Også fredstidsscenarioer som samtidige skogbranner og store ulykker utfordrer dagens beredskap.

Read more »