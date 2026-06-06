Dua Lipa og Callum Turners eksklusive bryllupsfeiring i Palermo skaper lokal motstand

Dua Lipa og Callum Turner feirer sitt bryllup på Sicilia, men lokal antiturismegruppe protester mot stengte torg og kostnader for innbyggerne. Teksten beskriver hva som skjer, hvem som er involvert og de økonomiske og sosiale konsekvensene for Palermo.

Lørdag morgen fortsetter den tre dager lange bryllupsfeiringen til popstjernen Dua Lipa , 30, og skuespilleren Callum Turner , 36, på Sicilia. Paret møttes tilfeldigvis i januar 2024 mens de begge leste den samme boken, Hernan Diamonds roman Trust, og det fantes en umiddelbar kjemi.

Deres forhold utviklet seg raskt, og nå fester de sitt bryllup i den sørlige italienske regionen. Bryllupsfeiringen har allerede vært i gang i byen Palermo siden torsdag, hvor omkring 200 gjester, inkludert noen av verdens mest kjente musikere og personligheter, er samlet for å feire. Byens sentrale torg, Piazza Sant'Anna og Piazza Croce dei Vespri, er stengt for anledningen, noe som ifølge The Sun har en estimert kostnad på rundt 16 millioner kroner for lokale myndigheter.

Plakater med budskap som Palermo er ikke til leie og Torget vårt er ikke stua di, er satt opp av en lokal antiturismegruppe kalt Apro Palermo. Gruppen påpeker at offentlige rom tilhører alle innbyggerne, ikke bare arrangementer for de velstående. De har også oppfordrt lokale til å vise sin misnøye ved å henge plakatene fra sine balkonger. Enkelte innbyggere uttrykker frustrasjon over sikkerhetstiltakene og konsekvensene for hverdagen.

Én person rapporterer at området var uten vann i hele en dag, noe som påvirket evnen til å vaske seg, lage mat og bruke toalett. Andre påpeker moralsk motstand mot at en så eksklusiv og dyr fest forstørrer ulikheten i byen. Lokale myndigheter har delt ut trykkende trykket som en nødvendig foranstaltning for å sikre en hendelse av internasjonalt format. Selv om mange innbyggere føler seg marginalisert, hevder andre at byen vil få verdifull publisitet.

Dua Lipa og Callum Turner bor under oppholdet på den luksuriøse femstjernershotellet Villa Igiea, hvor prisen er anslått til rundt 60 000 kroner per natt, ifølge The Sun. Hotellet er stengt for alminnelig publikum etter det stjernelagte paret ankom sent i uka. Blant de ankomne gjestene er musikere som DJ Mark Ronson og hans kone, skuespillerinnen Grace Gummer, samt artister som Charli XCX og Tame Impala (Kevin Parker).

Også Elton John, Kylie Minogue, Donatella Versace, Harry Styles og muligens Robbie Williams forventes på festlighetene. Etter en kjendis Tung fest i Palermo fredag, skal gjestene reise videre til den barokke Villa Valguarnera i Bagheria, hvor hoveddelen av bryllupshelgen skal fortsette. Oppholdet trekker betydelig internasjonal oppmerksomhet, men skaper samtidig lokal debatt om hvordan slike arrangementer påvirker det historiske sentrumets karakter og tilgjengelighet for innbyggerne





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Dua Lipa Callum Turner Bryllup Palermo Antiturisme

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