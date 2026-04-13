Dubai-rikinger strømmer til Zug i Sveits: En «trygg havn» i turbulente tider

Økende spenninger globalt får rike utlendinger, spesielt fra Dubai, til å søke trygghet i Zug, Sveits. Finansdirektør bekrefter økt interesse, og boligmarkedet er under press.

Rike utlendinger, særlig fra Dubai , strømmer til Zug i Sveits i det som beskrives som en « trygg havn » etter at spenningene mellom Israel, USA og Iran har eskalert til krig. Finansdirektør Heinz Tännler i Zug bekrefter en betydelig økning i henvendelser og interesse fra velstående privatpersoner, family offices og selskaper siden krigsutbruddet. Tännler uttrykker at mens omstendighetene er beklagelige, er realiteten at Zug drar nytte av denne utviklingen.

Formuesforvaltere og banker som er kontaktet av finansavisen, påpeker at kundene, ofte med bakgrunn fra råvarer og finans i Dubai, søker en stabil europeisk base for sine midler. Dette behovet skyldes en økende usikkerhet i regionen og et ønske om å beskytte formuen mot geopolitiske risikoer. Pierre Gabris, gründer og konsernsjef i den sveitsiske formuesforvalteren Alpen Partners, uttaler at Zug er et velkjent navn blant disse kundene, selv om de kanskje aldri har besøkt byen. Han bekrefter at Zug er det første stedet kundene nesten alltid spør om.

Økningen i interesse har også ført til en markant økning i bankinnskudd fra amerikanske banker, som har firedoblet seg siden konflikten brøt ut. Denne utviklingen understreker Zug's posisjon som et viktig finansielt sentrum for internasjonale investorer. Tilstrømningen til Zug er ikke bare et resultat av geopolitiske bekymringer, men også en reaksjon på endringer i det globale skattelandskapet.

Mange er bekymret for at økte skatter, spesielt formueskatt, kan føre til at gründere og velstående flytter fra sine hjemland. I et forsøk på å unngå potensielle skattebyrder og sikre sine eiendeler, ser mange til Zug som et attraktivt alternativ. Flere har allerede tatt steget og flyttet, og velger å etablere sine selskaper fra utlandet.

Boligmarkedet i Zug opplever imidlertid store utfordringer som følge av den økte etterspørselen. Tilgangen på utleieboliger er «ekstremt begrenset», og objekter forsvinner raskt fra markedet. Dette skaper konkurranse og press på prisene. En person som var på leilighetsvisning i Zug forrige helg forteller om stor pågang, med lange køer og potensielle kjøpere som ankommer fra fjerne steder, inkludert Dubai.

For å etablere seg i Zug kreves det mer enn bare et europeisk pass. Anja Beck, ledende partner ved et Engel & Völkers-kontor i Zug, forklarer at prosessen kan være tidkrevende og krever enten en arbeidskontrakt eller at man etablerer et selskap. Dette understreker behovet for grundig planlegging og forberedelse for de som ønsker å flytte.

Til tross for den økende utflyttingen fra enkelte regioner, viser statistikk fra SSB at færre av Norges rikeste flytter ut av landet sammenlignet med tidligere. Dette tyder på at Zug, og Sveits generelt, er et spesielt attraktivt mål for en bestemt type formueforvaltere. Utflyttingen til andre land, som Italia og Kypros, økte i 2025, men dette gjelder ikke i samme grad for norske statsborgere.

Denne forskjellen kan skyldes ulike faktorer, inkludert forskjeller i skattesystemer, kulturelle preferanser og investeringsmuligheter. Det er viktig å merke seg at mens Zug opplever en boom, kan situasjonen være annerledes i andre land og regioner. Den globale økonomiske og politiske ustabiliteten fortsetter å drive endringer i formuesforvaltningen, og Zug ser ut til å være en av de viktigste vinnerne i denne utviklingen.

Den økte interessen fra internasjonale investorer vil trolig fortsette å prege Zug's økonomiske landskap i tiden fremover, noe som stiller krav til infrastruktur, boligmarked og lokale myndigheter. Utviklingen kan også ha ringvirkninger for andre finanssentre og kreve tilpasninger i globale skatte- og reguleringssystemer.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

